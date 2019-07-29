В мультфильме "Король Лев" спрятали реальную сцену

Режиссер Джон Фавро сообщает, что в мультфильме было 1490 анимированных эпизодов и только один снято вживую. Empire.com

Режиссер мультфильма "Король Лев" Джон Фавро рассказал, что спрятал реальную сцену в ленту.

"Король Лев" - это ремейк мультфильма 1994 студии Disney. Восход солнца, который показали в начале картины, был снят на камеру. Другие же сцены создали с помощью компьютерной анимации. Режиссер сообщает, что в мультфильме было 1490 анимированных эпизодов и только один реальный.

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Критики отмечают, что в ремейке "Короля Льва" используется слишком реалистичная графика, которую порой можно принять за реальные кадры.

Оригинальный мультфильм считается одним из самых успешных проектов в мировом кинематографе. В октябре 2016-го стало известно, что Джон Фавро станет режиссером мультфильма. По его словам, использована та же технология визуальной реальности, которую он применил при съемках "Книги джунглей", вышедшей в 2016-м.