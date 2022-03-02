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среда, 02 марта 2022 20:10

В Киеве не видела таких больших перепуганных глаз, которые встретила в Европе – режиссер Марина Эр Горбач

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В Киеве не видела таких больших перепуганных глаз, которые встретила в Европе – режиссер Марина Эр Горбач
Режиссер Марина Эр Горбач руковдит сьемочным процесом фыльма "Клондай". Фото предоставила Марина Эр Горбач

Украина получила невероятно крутой имидж взрослой, прогрессивной, развитой страны, которая в состоянии войны может производить творческий и эмоциональный коммуникатив. Об этом рассказывает украинская режиссера Марина Эр Горбач.

Ее драма "Клондайк" получила приз зрительских симпатий программы "Панорама" 72-го Берлинского кинофестиваля. Также в столице Германии фильму вручили Награду экуменического жюри.

Действие "Клондайка" разворачивается в течение трех дней в селе Грабово Горловского района Донецкой области. 17 июля 2014 г. возле этого населенного пункта российские военные сбили самолет малайзийской авиакомпании. Местные жители Ирка и Толик ждут рождения первого ребенка. Обломки сбитого боинга падают недалеко от их дома. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда село захватывают вооруженные люди, по сюжету.

В интервью западным СМИ Марина Эр Горбач накануне полномасштабного вторжения России в Украину озвучивала мнение украинского таксиста "В Европе ведь нет войны, потому что она у нас".

"Классный опыт коммуникации с западной прессой, – продолжает режиссер. – Для понимания, в каком она контексте. Интервью для британцев Screen Daily, к примеру, было не о кино. Их интересовали наши мысли, как чувствуем себя. И все равно журналист говорил: "А что нужно сделать, чтобы достичь покоя?" Мы ему: "Не нужен покой, потому что это никак не решит проблему. Путина нужно остановить. Даже если для этого придется действовать радикально".

Я в Киеве не видела таких больших перепуганных глаз, которые встретила в Европе. И мне кажется, что им даже страшнее, чем украинцам. Ибо не понимают, что их может ждать. Но отдают себе отчет, что и до них может докатиться война. Никто из рейса MH17 не собирался умирать, пролетая над Украиной".

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Некоторые журналисты спрашивали украинских кинематографистов почему в фильме не звучит голос другой стороны.

"Это не было целью – давать в фильме голос оккупантам, – добавляет Эр Горбач. – Мне прежде надо было самой высказаться. Потому что это авторское кино. Я не представляю, как я бы своим голосом озвучивала другую сторону. Если бы российская оппозиция действительно что-то говорила, тогда можно как-то принимать во внимание такой объем истории. Но если мы этого совсем не наблюдаем, то откуда брать эти ноты?

Когда мы делали кино в 2020-м, думали: пока выпустим через несколько лет, дай Бог, все закончится. И это будет напоминание, жест нашей памяти. Хотелось верить в то, что это будет кино о прошлом. И к будущему не будет иметь никакого отношения".

Полную версию разговора с Мариной Эр Горбач читайте в номере журнала "Країна" за 1 марта. Чтобы регулярно читать все материалы журнала "Країна", оформите подписку ОНЛАЙН. Также можно подписаться онлайн на сайте Укрпочты за "ковидную тысячу".

В январе Марина Эр Горбач была названа лучшим режиссером международного конкурса американского фестиваля независимого кино "Санденс".

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