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вторник, 01 марта 2022 00:57

В Киеве больше нет Театра русской драмы

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В Киеве больше нет Театра русской драмы
Около 100 лет театр носил предыдущее название. Фото: ttheatre.love

В результате войны России против Украины Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки сменил название.

Об этом говорится в обращении генерального директора-художественного руководителя театра Михаила Резниковича.

Теперь он называется Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки.

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"В эти тревожные дни я убежден, что не может быть двух разных точек зрения по поводу того, что происходит сегодня в Украине. Не может быть двух разных точек зрения и по официальному оформлению уже давно созревшего в коллективе театра решения об изменении названия Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки", - говорится в заявлении.

Предыдущее название театр носил почти 100 лет.

Россия в 4:00 24 февраля утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

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