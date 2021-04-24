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суббота, 24 апреля 2021 19:35

В чем особенность Оскара-2021. Как проходит голосование. Кто же победит?

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В чем особенность Оскара-2021. Как проходит голосование. Кто же победит?
Продюсер, член Американской киноакадемии, бывший киевлянин Александр Роднянский считает, со Оскар за "Лучший фильм получит" Земля кочевников "jcu.org.ua

В чем особенность Оскара-2021. Как проходит голосование. Кто же победит? - на эти вопросы в своей колонке для kinopoisk.ru пытается ответить продюсер, член Американской киноакадемии, бывший кивлянин Александр Роднянский.

"Оскаровская гонка в 2021 году будет одной из самых необычных за всю историю премии, - пишет Роднянский. - Степень влияния пандемии наглядно демонстрирует сам список фильмов-номинантов. Выглядит скорее как конкурсная программа какого-нибудь важного европейского кинофестиваля. Преобладают малобюджетные и не особо претендующие на внимание многомиллионной аудитории картины независимых студий. И это понятно: в условиях локдауна и закрытых кинотеатров большие голливудские студии практически не выпускали в прокат фильмы, обошедшиеся дороже 20 млн долларов, не говоря уже о фильмах дороже 100 миллионов, то есть масштабных и зрелищных аттракционов.

Преобладают малобюджетные и не особо претендующие на внимание многомиллионной аудитории картины независимых студий.

Исключением стали фильмы, сразу вышедшие на онлайн-платформах, которые не зависят от кинотеатрального проката и на чей релиз эпидемия никак не могла повлиять. Как результат — у Netflix в этом году рекордные 35 номинаций, еще двенадцать — у его главного конкурента Amazon.

Голосующих академиков немногим меньше девяти тысяч. Лучшие кинематографисты мира, часто обеспеченные, а иногда и богатые люди разных политических убеждений, религиозных конфессий, расового и этнического происхождения.

"Оскар" был создан в 1920-х как воплощение идеи честной и открытой конкуренции между соперничающими киностудиями. И как инструмент поощрения творческих работников, нуждающихся не только в достойной оплате своего труда, но и в независимой экспертной оценке, неравнодушных к мнению профессионального сообщества, жаждущих зрительской любви. Любая лукавая игра вместо честной конкуренции уничтожает сам смысл существования награды.

Единственная задача, решение которой зависит от продюсеров и дистрибьюторов, — обеспечить своей картине максимальное число зрителей из числа академиков. А дальше те уже самостоятельно разберутся, что им нравится, а что — нет.

Победителей, помимо качества, определяют и общественные тренды.

Очевидно, что победителей, помимо качества, определяют и общественные тренды. То, что волнует американское общество, частью которого является Академия.

Как правило, за главную награду борются сильные фильмы совершенно разных жанров, стилей и авторских решений. Как их сравнивать? Какой из них лучше другого? Что, Тарантино лучше Пола Томаса Андерсона, а тот, в свою очередь, лучше Уэса Андерсона? Определить невозможно.

Что же является ключевым фактором успеха? Голосуя за те или иные картины, академики заявляют о своем отношении к ключевым вызовам и главным напряжениям современности.

Например, когда есть пять отличных фильмов с потрясающими мужскими ролями, то голосуют не просто за замечательного актера, который сыграл свою роль якобы лучше других. Трудно сравнивать ДиКаприо с Де Ниро, Фассбендера с Кристофом Вальцем. Они все удивительно хороши. Как же выбрать? И на первый план выходят сами роли. Почему так долго не получал "Оскар" ДиКаприо? Потому что он, как правило, играл истории морального разложения. Блистательно играл, но его герои не были теми, чей моральный пример Академия считала бы правильным поддержать. А вот его роль в "Выжившем", истории преодоления, таковой оказалась. И ДиКаприо победил. Иными словами, Академия всегда отправляет в мир свое этическое послание.

Члены Академии голосуют за свою номинацию: режиссеры за режиссуру, монтажеры за монтаж, операторы — за операторскую работу. Голоса за лучший фильм они отдают все вместе.

Голосование киноакадемиков завершается за неделю до вручения статуэтки. Кому уйдет награда, решают по принципу тайного рейтингового голосования. А для определения победителя в категории "Лучший фильм" используется преференциальное голосование. Что это значит?

Члены Академии голосуют за свою номинацию: режиссеры за режиссуру, монтажеры за монтаж, операторы — за операторскую работу. Голоса за лучший фильм они отдают все вместе.

Киноакадемики расставляют фильмы в порядке предпочтения, а не просто отдают голос за одного номинанта. То есть каждый пишет восемь фильмов в порядке убывания симпатий. Если более 50% голосовавших назвали фильм первым, он становится лучшим и получает "Оскар" в своей номинации. Если же сразу лидера не удается определить, то из голосования исключают картину, которую на первое место поставили наименьшее количество киноакадемиков. Голоса от этого удаленного фильма переходят к фильму, находящемуся на втором месте.

Процедура исключения проводится до тех пор, пока не появится номинант, получивший 50% голосов плюс один голос. Это и будет лучший фильм.

Это рассказ об Америке, которая потеряла веру в себя, которую бросает от Обамы к Трампу и от Трампа к Байдену.

Я полагаю, что главный "Оскар" получит фильм Хлои Чжао "Земля кочевников". Почему? Потому что это сообщение сегодняшней Америке и миру о состоянии дел в стране. Рассказ об Америке разочарованной, об Америке, живущей далеко от небоскребов, страдающей от падения рынка, от безработицы и потери веры в будущее. И у героини этого фильма не остается иного варианта, кроме как собрать свой нехитрый скарб в минивэн и отправиться, как и другие современные кочевники, в поисках сезонной работы. И это рассказ об Америке, которая потеряла веру в себя, которую бросает от Обамы к Трампу и от Трампа к Байдену. То есть о мире тревожном и несчастливом. И особенно важно, что говорит об этом именно Хлоя Чжао. Да, она живет, училась и состоялась в Америке, но она китаянка.

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В нынешних политических обстоятельствах, когда администрация Байдена жестко общается с Китаем, так же как это делала администрация Трампа, для Академии наградить автора с китайским паспортом — это еще и возможность подчеркнуть свою независимость от каких бы то ни было политических решений. Кроме того, не последнюю роль в моей уверенности играет и то, что "Земля кочевников" подошла к гонке, проделав классический путь для независимого фильма. Она сначала победила в Венеции, выиграв "Золотого льва", потом победила в Торонто, получив приз зрительских симпатий — важнейший индикатор для оскаровской кампании, — а затем забрала и "Золотой глобус" с BAFTA.

Что касается других номинантов. Несмотря на безусловный талант Дэвида Финчера и его выдающуюся репутацию, его "Манк" вряд ли получит "Оскар" за лучший фильм. Нет, на мой взгляд, шансов и у "Суда над чикагской семеркой", отличной работы сценариста и режиссера Аарона Соркина. В прежние времена оба этих фильма были бы, уверен, абсолютными фаворитами, но все изменилось.

Американская киноакадемия очень ценит неожиданный взгляд на собственную страну

Условными, пожалуй, конкурентами "Земле кочевников" я бы назвал "Минари" и "Девушку, подающую надежды". Американская киноакадемия очень ценит неожиданный взгляд на собственную страну, , как бы заново ее открывающий. И "Минари" — американский фильм, действие которого происходит в Америке, но полностью на корейском языке — полагаю, многим голосующим понравился. Своим трезвым взглядом на американскую мечту. А "Девушка, подающая надежды" всех удивила профессиональной зрелостью режиссерского дебюта и острой актуальностью повестки".

93-ю церемонию вручения кинопремии "Оскар" проведут в ближайшее воскресенье, 25 апреля. По киевскому времени, это 26 апреля в 01:30.

В этом году впервые на премию могли номинировать фильмы, которые демонстрировались онлайн. Хотя и с условием: иметь запланированный показ в больших кинотеатрах.

Церемонию вручения наград проведут в нескольких местах. Кроме традиционного театра Dolby, часть праздничных мероприятий будет проходить в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station. Запланированы также спутниковые включения из Лондона и Парижа - для гостей, у которых нет возможности прибыть в США.

Проведут церемонию вручения "Оскара" Брэд Питт и Зендея. Награды победителям раздадут Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Холли Берри, Хоакин Феникс, Харрисон Форд.

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