Умерла Неонила Крюкова

Актриса Неонила Крюкова в 2006 году получила травму позвоночника. З теж пор была прикована к постели. Фото: YouTube

Актриса Неонила Крюкова скончалась в Киеве на 75 году жизни.

Об этом написал Олесь Доний в Facebook.

"Мирослава Барчук сообщила о том, что ушла из жизни ее мама, Нила Крюкова.

Великая актриса и великий борец. Когда нам была нужна помощь во время Студенческой революции на граните, она пришла и легла на гранит вместе со студентами. Потому что Украина и борьба за нее были в ее сердце. В ее талантливому, смелом и добром сердце. Вспомним великого человека добрым словом ", - написал он.

2006-го Крюкова получила травму позвоночника. С тех пор была прикована к постели.

Нила Валериевна родилась в селе Поповка Онуфриевского района Кировоградской области. Окончила Александрийское училище культуры и Киевский институт театрального искусства им. Ивана Карпенко-Карого. Работала в Полтавском музыкально-драматическом театре им. Николая Гоголя и в литературном театре "Слово" при Союзе писателей Украины.

1975-го стала артисткой Национальной филармонии Украины. Вопреки запретам подготовила 17 сольных концертных программ по произведениям украинских писателей. 1981-го вместе с певицей Галиной Менкуш решилась поставить моноспектакль "Маруся Чурай" по запрещенной поэме Лины Костенко. Через 3 года создала моноспектакль по роману Олеся Гончара "Собор", который в то время был запрещен советской цензурой.

1986-го одной из первых выступила в Чернобыле перед ликвидаторами аварии на ЧАЭС. Участвовала в Революции на граните, была участницей оранжевой революции.

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Снялась в фильмах "На Киевском направлении", "Пропала грамота" и "Кайдашева семья". 2008-го получила звание Героя Украины.

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