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понедельник, 07 сентября 2020 05:50

Умер оскароносный режиссер

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Умер оскароносный режиссер
Менцель попал в больницу в ноябре 2017 из-за менингококковой инфекции. Фото: Radio Prague

Чешский кинорежиссер Иржи Менцель скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщила его жена Ольга Менцелова.

На своей странице в Instagram она написала, что кинематографиста не стало в субботу, он умер в кругу семьи. В тексте она также отметила, что последние три года дались ему тяжело.

По данным издания Blesk.cz, Менцель попал в больницу в ноябре 2017 из-за менингококковой инфекции. Он перенес тяжелую операцию на головном мозге и провел некоторое время в искусственной коме. На восстановление режиссера ушел почти год. После выписки Менцель передвигался в инвалидной коляске.

Картина Иржи Менцеля "Поезда под пристальным наблюдением" получила в 1968 году премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Этот фильм относят к классике "чехословацкой новой волны". Всего режиссер снял более 20 фильмов.

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