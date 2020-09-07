Умер оскароносный режиссер

Менцель попал в больницу в ноябре 2017 из-за менингококковой инфекции. Фото: Radio Prague

Чешский кинорежиссер Иржи Менцель скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщила его жена Ольга Менцелова.

На своей странице в Instagram она написала, что кинематографиста не стало в субботу, он умер в кругу семьи. В тексте она также отметила, что последние три года дались ему тяжело.

По данным издания Blesk.cz, Менцель попал в больницу в ноябре 2017 из-за менингококковой инфекции. Он перенес тяжелую операцию на головном мозге и провел некоторое время в искусственной коме. На восстановление режиссера ушел почти год. После выписки Менцель передвигался в инвалидной коляске.

Картина Иржи Менцеля "Поезда под пристальным наблюдением" получила в 1968 году премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Этот фильм относят к классике "чехословацкой новой волны". Всего режиссер снял более 20 фильмов.