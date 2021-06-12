Умер лауреат Нобелевской премии по химии: чем был известен

Он является автором более 400 публикаций, удостоен множества наград. Фото: скриншот с видео

Лауреат Нобелевской премии по химии за 2010 год Эйити Негиси умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на администрацию Университета Пердью в штате Индиана (США), где работал японский ученый.

По данным на сайте университета, Негиси был профессором химического факультета с 1979 года. Он - автор более 400 публикаций, удостоен множества наград, в том числе премии Химического общества Японии (1997), ордена Культуры Японии (2010) и других.

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В 2010 году Негиси вместе с американцем Ричардом Хэком и японцем Акирой Судзуки получил Нобелевскую премию - за изучение палладий-катализирующих реакций кросс-сочетаний в органическом синтезе. Благодаря их работе эти реакции повсеместно используются в экспериментальной и прикладной химии, в том числе для создания новых лекарств, а также разработок в области электроники.

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