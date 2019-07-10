Умер актер фильмов "Люди в черном" и "Робокоп"

Последний раз Рип Торн появился на экране в 2014-м, в сериале "ТрипТанк". apostrophe.ua

Умер американский актер Рип Торн, звезда серии фильмов "Люди в черном". Причины смерти неизвестны. Ему было 88 лет. Артист находился в своем доме в американском городе Лейквилл, штат Коннектикут, в кругу близких родственников.

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Наибольшую известность Рип Торн получил благодаря фильмам "Люди в черном", "Мария Антуанетта", "Робокоп 3" и сериалу "Шоу Ларри Сандерса". Дебютировал в 1956 году в фильме "Куколка". За карьеру сыграл в 179 проектах и ​​снял 2 картины в качестве режиссера. В 1984 году номинировался на "Оскар" за роль второго плана в фильме "Кросс-Крик". В 1996-м получил самую престижную сериальную награду "Эмми" за "Шоу Ларри Сандерса".

Имя актера Рипа Торна - псевдоним. На самом деле его звали Элмор Руэл Торн-младший. Для карьеры нужно было придумать псевдоним. Артист позаимствовал фамильное прозвище - Рип.