Украинский писатель рассказал, сколько зарабатывает

Максим Кидрук зарабатывает тысячи гривен своим творчеством. Фото: the-village.com.ua

Украинский писатель Макс Кидрук успешно зарабатывает только своим творчеством. Его гонорары достигают сотен тысяч гривен.

Первые ощутимые роялти начал получать после выхода книги "Жестокое небо" 2014-го, рассказывает писатель в интервью The Village.

"В прошлом году за полугодие у меня впервые были роялти, которые являются не меньшими, чем зарплата менеджера высокого звена в Ровном. Они постоянно растут, ранее дополняли то, что я делаю. За полугодие размер роялти составляет примерно 70 тысяч минус налоги. Тур может приносить от 30 до 50 тысяч. Доход в первом полугодии значительно меньше, там нет тура или предзаказа новой книги. За год точно полмиллиона гривен прокручивается, возможно, даже больше. Из них моего заработка - 200 тыс. гривен", - рассказывает Кидрук.

Писатель отправился в тур 101 городами Украины с презентацией новой книги "Где нет Бога".

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"Предзаказ "Где нет Бога" сейчас - более 1 тыс. экземпляров. Я персонально на этом заработал около 55 тыс. грн. На предыдущей книге эта сумма составляла 35 тыс. грн".

Макс Кидрук по образованию инженер-энергетик. Побывал в более 30 странах мира. Пишет книги из путешествий, научную фантастику и технотриллеры. Самые известные его романы - "Загляни в мои сны", "Не оглядывайся и молчи", "Жестокое небо", "Твердыня".