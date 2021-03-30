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вторник, 30 марта 2021 17:40

Украинский мультфильм о полной русалке поборется за первенство на Европейском фестивале

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Украинский мультфильм о полной русалке поборется за первенство на Европейском фестивале
Русалка наблюдала за людьми из воды, пока не влюбилась. Фото: https://www.facebook.com/DeepWaterAnimation

Украинскую анимационную ленту "Глубокая вода"- Deep Water - отобрали для конкурса Всемирного фестиваля анимационных фильмов Animafest в Загребе как работу, которая имеет хорошие шансы на победу.

Короткометражная авторская сказка рассказывает об одинокой Русалке, проживающей в озере, пишет Госкино Украины в Facebook.

Больше всего волшебное существо любит наблюдать за людьми через трубы водопроводов.

Deep Water - animated film trailer / Глибока Вода - трейлер from Anna Dudko on Vimeo.

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"Однажды во время такого подглядывания русалка влюбляется в мужчину и, ослепленная страстью, заявляется к нему в квартиру", – говорится в сообщении.

Режиссер мультфильма и автор сценария – Анна Дудко. Продюсеры – Елена Голубева и Ксения Ефанова.

Animafest – 2-й из старейших анимационных фестивалей в Европе. В этом году будет проходить с 7 по 12 июня.

Ранее крупнейший сайт из рецензий и отзывов лучшей лентой признал "Портрет девушки в огне". Кино входит в рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен по версии американского журнала Esquire.

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