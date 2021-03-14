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воскресенье, 14 марта 2021 00:45

Назвали лучший фильм года

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Крупнейший сайт с рецензий и отзывов Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы 2020 года в различных категориях.

Лучшей лентой стала "Портрет девушки в огне". Она победила еще в двух категориях: "Лучший фильм в ограниченном прокате" и "Лучший иностранный фильм".

Во французском регионе Бретань 1770-го молодая художница Марианна делает на заказ свадебный портрет девушки Элоизы. Должна отправить его будущему жениху. В знак протеста против брака Элоиза отказывается позировать, сближается с художницей, по сюжету.

Снимали во Франции. Режиссер - Селин Сьямма. Главные роли воплотили Адель Энель и Ноэми Мерлан. На 72-м Каннском кинофестивале фильм получил приз за лучший сценарий и специальные награды Queer Palm за лучший фильм ЛГБТ-тематики. Также входит в рейтинг самых сексуальных кинокартин всех времен по версии американского журнала Esquire.

Автор: Артхаус Трафік
  Молодая художница Марианна делает на заказ свадебный портрет девушки Элоизы. Должна отправить его будущему жениху. В знак протеста против брака Элоиза отказывается позировать и сближается с художницей, по сюжету фильма "Портрет девушки в огне". Главные роли воплотили Адель Энель и Ноэми Мерлан.
Молодая художница Марианна делает на заказ свадебный портрет девушки Элоизы. Должна отправить его будущему жениху. В знак протеста против брака Элоиза отказывается позировать и сближается с художницей, по сюжету фильма "Портрет девушки в огне". Главные роли воплотили Адель Энель и Ноэми Мерлан.
"Сюжет, избранный режиссером Селин Сьямма, обременен множеством шаблонов. Ситуация художника и его модели или музы отработана многократно, преимущественно в сексистском тоне. Всех этих опасностей Сьямма искусно избегает. Ноэми Мерлан с ее южной внешностью и неким подобием Фриде Калло и неулыбчивая, отстраненная Адель Энель идеально дополняют друг друга. Они обе любят музыку, и таким образом "Времена года" Вивальди становятся мо"тивом их близости. Историческое неравенство женщин ХVІІІ века Сьямма использовала как основу для показа полностью равных отношений. Огонь - это то, что соединило Элоизу и Марианну: костер во время ночных песнопений сельских женщин. Их любовь обречена, но они, как настоящие протагонистки трагедии, не принимают велений судьбы", - говорится в рецензии кинокритика Дмитрия Десятирика.

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Лучшими сериалами на Rotten Tomatoes стали "Я могу тебя уничтожить" и "Корона", мультфильмом - "Душа".

"Предыдущая работа французского режиссера Селин Сьяммы - мелодрама "Портрет девушки в огне" - была в украинском прокате в прошлом году. Новый фильм не получил награды, но стал украшением главного конкурса Берлинале. Это маленькое кино, но магическое и чудесное, - рассказывает кинокритик Сергей Ксаверов о самых ярких премьерах Берлинале 2021-го. - После того, как у 8-летней Нелли умирает бабушка, девочка едет с родителями в дом, где та жила. Пока отец убирает и делает в доме минимальный ремонт, главная героиня гуляет по лесу и встречает другую девочку своего возраста, которая строит там палатку из веток. Эта вторая - каким-то магическим образом на самом деле ее мать где-то 20 лет назад. Обе девочки почти сразу понимают, кто они друг другу. Так начинается путь этого кино, которое не пытается играть со зрителем в игру "угадай, что будет дальше".

Сьямма хочет больше посмотреть на отношения, связи между людьми, чем на какие-то сюжетные интриги. Вдохновением для нее были анимационные ленты японца Хаяо Миядзаки, в частности "Мой сосед Тоторо", но мир фильма выглядит естественно и для режиссера тоже".

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