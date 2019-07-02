Украинский клип взяли в программу 5-ти международных фестивалей

За 9 лет существования коллектива "Один в каноэ" выпустили 1 альбом и 2 сингла. saycheese.com.ua

Клип украинской группы "Один в каноэ" под названием "У меня нет дома" вошел в конкурсную программу 5-ти мировых кинофестивалей, среди которых американский, итальянский, турецкий и украинский. Видео снимали в Запорожье. Парень постоянно путешествует в попытке найти свое место, по сюжету.

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"В клипе главный герой возвращается к родителям. Но у нас была идея конечности, в которой герой приходит домой, но, не заглядывая, возвращается. Потому что дорога - это его дом", - рассказывает режиссер Павел Власенко. На сегодня видео имеет 3 млн. просмотров.

"У меня нет дома" - первый клип группы "Один в каноэ". Коллектив существует с 2010-го.