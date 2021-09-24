Украинский исполнитель выпустил клип на лирический гимн влюбленных

Роман Скорпион выпустил клип на песню "З тобою". Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Певец и автор песен Роман Скорпион показал творческую жизнь в клипе на песню "З тобою". Эта композиция отражает состояние души исполнителя и новый этап его жизни.

Скорпион поделился, что идея снять клип на песню появилась давно.

"Оставалось только найти режиссера, который полностью бы смог почувствовать меня. Так мы познакомились с Александром Господиновым, который предложил показать мою творческую жизнь в кадре. Моя команда - это моя вторая семья, поэтому запечатлеть в памяти, связанные с ними моменты, показались мне замечательной идеей", - прокомментировал он.

В видеоработе певец показал основные моменты творческой жизни: сборы на съемки, "семейные посиделки" после концерта, и тайные ритуалы.

"Мало кто знает, но в каждом городе, куда я приезжаю на концерт - прежде всего иду в церковь. Это таинственный ритуал для меня, именно в священном месте я нахожу гармонию с самим собой", - дополнил артист.

Показали и отношения артиста со своим менеджером. Скорпион признался, что таким образом поддержал флешмоб #красива_серцем.

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"Людям нужны люди. В видеоработе мы показали историю взаимоотношений между людьми, которые долгое время работают бок о бок. Люди привыкли бежать куда-то, проводить дни напролет на работе, забывая о своих отношениях. Часто слышу: "Где я встречу свою судьбу, я постоянно на работе". А я думаю, можно и на работе встретить единомышленника. Не важно, какая внешность, социальный статус, главное быть красивым сердцем и душой. Мы часто не замечаем, что рядом с нами есть достойные люди, которые готовы помочь и подставить свое плечо", - добавил он.

Исполнители Роман Скорпион и Тоня Матвиенко представили композицию "Я нікому тебе не віддам". Автором слов и музыки является Скорпион. Он рассказал, что песня была написана еще летом 2019 года.