Украинский хоррор собрал 10 международных наград

Фильм победил в номинации "Лучшее художественное решение". Фото: Pixabay

Награду на престижном международном кинофестивале Fantaspoa в Бразилии получил украинский фильм ужасов "Посторонний" (Stranger).

Эта награда для киноленты стала десятой, сообщает портал "Нове українське кіно".

Фильм победил в номинации "Лучшее художественное решение".

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Режиссером и автором сценария фильма является Дмитрий Томашпольский. Главные роли исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова. Лента создана украинской кинокомпанией "Гагарин Медиа" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

По сюжету фильма, команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления, а пациентка больницы исчезает во время приема хвойно-жемчужной ванны. Каким образом эти дела связаны между собой и при чем здесь кукла с живыми волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни одного нераскрытого дела.

Ранее фильм уже побеждал в различных номинациях на конкурсах в США, Японии, Канаде, Колумбии и других странах. Кроме того, фильм еще покажут на фестивалях в Германии, Португалии и Норвегии.

Украинский короткометражный триллер Together (Вместе) менее чем за два месяца получил 5 международных кинонаград. В частности, лента стала победителем в номинации "Лучший фильм ужасов" по версии сразу трех международных премий.