Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине

Фото: Quentin Cholet

Молодой джазовый гитарист Даниил Зверхановский был отобран международным жюри к музыкальному каталогу Украинского института. Он будет представлять украинскую джазовую сцену на мировых шоу-кейсах и фестивалях среди 10 других артистов.

Даниил учился у одного из ведущих гитаристов мира Курта Розенвинкеля, который помогал ему с сольными записями. Музыкант выпустил инди-альбом с музыкантами из Италии и Германии.

Bird Dreams - это инди-группа, выросшая с дуэта певицы Лауры Бонди и гитариста Даниила Зверхановского. Их музыку характеризует стилистическая изобретательность и нестандартный подход к написанию песен. Дуэт основателей начал сотрудничать в 2016-м с небольших акустических джазовых концертов и со временем эволюционировал к выполнению собственных песен в другом жанре. Когда к дуэту присоединились пианист Йошка Оске и барабанщик Хирому Зайферт, музыка проекта получила полноту звучания.

В дебютном EP группа использует несколько нетрадиционную ритм-секцию - басовую партию исполняет электрогитара с октавером и иногда синт-бас вместо бас-гитары. Это соответствует стилю гитариста, и вынуждает музыкантов изобретать оригинальные аранжировки.

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Послушать альбом можно на всех ведущих аудиоплатформах по ссылке:

Два первых сингла Bird Dreams появились в июле 2020 года. Из-за пандемии группа имела возможность представить себя только виртуально, но все же работает над новым материалом, готовит релизы и планирует начать концертную деятельность, как только это станет безопасным.

Даниил Зверхановский - гитарист, участник многих джазовых проектов как лидер и сайдмен. Первые профессиональные выступления в составе оркестра были в Киеве в 2007 Среди фестивалей, в которых Даниил участвовал: Jazz Kolo, Jazz Koktebel, Cherkasy Jazz Festival, Alfa Jazz Festival и другие. За годы пребывания в Австрии и Германии принимал активное участие в местной музыкальной жизни, играл на престижных конкурсах Montreux Guitar Competition 2013, MM Jazzfestival 2013, Riga Jazz Stage 2017. Даниил Зверхановский является участником рок-группы Blondevillain, в которой также играют музыканты из Новой Зеландии, Ирландии и Италии. Соучредитель инди-группы Bird Dreams, объединяющая музыкантов из Украины, Италии и Германии. В 2017-м издал сольный альбом In Pieces Suite, который был записан тремя годами ранее при поддержке тогдашнего учителя Данила - известного гитариста Курта Розенвинкеля. Йошка Оске и Хирому Зайферт являются товарищами Зверхановского по обучению в Берлинском институте джаза с 2013 года. Все музыканты продолжают активно выступать в джазовых проектах, так же, как и в рок- и поп-бэндах.