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понедельник, 26 апреля 2021 16:18

Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине
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Даниил Зверхановский будет представлять украинскую джазовую сцену на мировых фестивалях
Фото: Quentin Cholet
Даниил Зверхановский будет представлять украинскую джазовую сцену на мировых фестивалях
Даниил Зверхановский будет представлять украинскую джазовую сцену на мировых фестивалях
Даниил Зверхановский будет представлять украинскую джазовую сцену на мировых фестивалях
Даниил Зверхановский будет представлять украинскую джазовую сцену на мировых фестивалях

Молодой джазовый гитарист Даниил Зверхановский был отобран международным жюри к музыкальному каталогу Украинского института. Он будет представлять украинскую джазовую сцену на мировых шоу-кейсах и фестивалях среди 10 других артистов.

Даниил учился у одного из ведущих гитаристов мира Курта Розенвинкеля, который помогал ему с сольными записями. Музыкант выпустил инди-альбом с музыкантами из Италии и Германии.

Bird Dreams - это инди-группа, выросшая с дуэта певицы Лауры Бонди и гитариста Даниила Зверхановского. Их музыку характеризует стилистическая изобретательность и нестандартный подход к написанию песен. Дуэт основателей начал сотрудничать в 2016-м с небольших акустических джазовых концертов и со временем эволюционировал к выполнению собственных песен в другом жанре. Когда к дуэту присоединились пианист Йошка Оске и барабанщик Хирому Зайферт, музыка проекта получила полноту звучания.

В дебютном EP группа использует несколько нетрадиционную ритм-секцию - басовую партию исполняет электрогитара с октавером и иногда синт-бас вместо бас-гитары. Это соответствует стилю гитариста, и вынуждает музыкантов изобретать оригинальные аранжировки.

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Послушать альбом можно на всех ведущих аудиоплатформах по ссылке:

Два первых сингла Bird Dreams появились в июле 2020 года. Из-за пандемии группа имела возможность представить себя только виртуально, но все же работает над новым материалом, готовит релизы и планирует начать концертную деятельность, как только это станет безопасным.

Даниил Зверхановский - гитарист, участник многих джазовых проектов как лидер и сайдмен. Первые профессиональные выступления в составе оркестра были в Киеве в 2007 Среди фестивалей, в которых Даниил участвовал: Jazz Kolo, Jazz Koktebel, Cherkasy Jazz Festival, Alfa Jazz Festival и другие.

За годы пребывания в Австрии и Германии принимал активное участие в местной музыкальной жизни, играл на престижных конкурсах Montreux Guitar Competition 2013, MM Jazzfestival 2013, Riga Jazz Stage 2017.

Даниил Зверхановский является участником рок-группы Blondevillain, в которой также играют музыканты из Новой Зеландии, Ирландии и Италии. Соучредитель инди-группы Bird Dreams, объединяющая музыкантов из Украины, Италии и Германии. В 2017-м издал сольный альбом In Pieces Suite, который был записан тремя годами ранее при поддержке тогдашнего учителя Данила - известного гитариста Курта Розенвинкеля.

Йошка Оске и Хирому Зайферт являются товарищами Зверхановского по обучению в Берлинском институте джаза с 2013 года. Все музыканты продолжают активно выступать в джазовых проектах, так же, как и в рок- и поп-бэндах.

Автор: Валерия Радзиевская
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