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суббота, 21 декабря 2019 16:07

Украинский фильм признали одним из лучших в рейтинге Rolling Stone

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Украинский фильм признали одним из лучших в рейтинге Rolling Stone
Украинский фильм признали одним из лучших в рейтинге Rolling Stone. Фото: okko.tv

Издание Rolling Stone внесло украинский фильм "Племя" в 50 лучших лент десятилетия.

Фильм Мирослава Слабошпицкого занял 48 позицию, обойдя "Черную Пантеру" и "Однажды в Голливуде", сообщает сайт издания.

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Первые позиции рейтинга издание отдало фильмам "Лунный свет" 2016-го, "Социальная сеть" 2010-го, на третьем месте - "Корпорация "Святые моторы" 2012-го.

Кинолента "Племя" - дебютная картина режиссера Мирослава Слабошпицкого в полнометражном кино. События ленты разворачиваются в школе киевского интерната для глухонемых.

Фильм является экспериментом в области кино и полностью снят на языке жестов, в нем нет субтитров и закадрового голоса. Главный герой фильма Сергей попадает в специализированный интернат для людей с недостатками слуха, где действует криминальная организация "Племя".

Пытаясь вписаться в иерархию школы, Сергей принимает участие в нескольких ограблениях. Но любовь заставляет его нарушить неписаные законы племени.

Ранее, в 2014 году журнал Rolling Stone назвал фильм "Племя" прорывом года. Лента собрала множество наград на международных кинофестивалях, в том числе получила три приза в Каннах в частности гран-при "Недели критики" и "Еврооскаром" в номинации "Открытие года".

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