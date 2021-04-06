Украинский фильм получил приз в Париже

Короткометражная драма "ИНО" получила приз на Парижском кинофестивале Paris Film Festival. Рассказывает об отношениях девушки с инопланетянином. Посвящена восприятию современным обществом людей с инвалидностью.

"Незаметно для зрителя его проведут в мир рефлексий" инопланетян ", которые живут рядом с нами - инопланетян через отличие их от обычных людей, поэтому фильм и называется" ИНО "", - говорится на сайте Госкино.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сняли продолжение комедии "Мои мысли тихие": смотрите трейлер

Автор: Facebook Дмитрий Коршак и Олеся Мещерякова играют влюбленных инопланетянина и девушку с Земли в короткометражке "ИНО". Лента получила приз на Парижском кинофестивале Paris Film Festival.

Ранее фильм был отобран в длинный список номинантов на V Национальном кинопремию "Золотая Юла" в номинации "Лучший короткометражный игровой фильм". Также попал в конкурсную программу Kalakari Film Festival в Индии и стал лауреатом кинофестиваля SHORT to the Point Румынии.

Фильм создали в сотрудничестве режиссеры Виктор Романюк и Кадим Тарасов.

Кадим Тарасов - основатель студии Chupacabra Production. Снимал клипы группам ТОЛ, "Антитела", "ТНМК", O.Torvald, певицам Гайтане, Светлане Лободе, музыканту Арсену Мирзояну.