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среда, 26 мая 2021 17:29

Украинский фильм получил награду Берлинале

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Автор: usfa.gov.ua
  Лента "Стоп-Земля" стала обладателем "Хрустального медведя" как лучший фильм программы Generation 14plus на 71-м Берлинале
Лента "Стоп-Земля" стала обладателем "Хрустального медведя" как лучший фильм программы Generation 14plus на 71-м Берлинале
Украинская драма "Стоп-Земля" получила "Хрустального медведя" за лучший полнометражный фильм от Юношеского жюри конкурсной программы Generation 14plus Берлинского кинофестиваля. Это одна из самых весомых наград кинофорума и является первой для отечественной ленты в этой категории.

Дебютный полнометражный игровой фильм режиссера Екатерины Горностай рассказывает о киевской школьнице 16-летней Маше. Учится в 11-А классе. Не чувствовать себя странно и отстраненно в коллективе ей помогают друзья Яна и Сеня. Кроме будущих экзаменов, выйти из зоны комфорта Машу заставляет влюбленность в одноклассника Сашу. Она понимает: если не решишься - никогда не будешь знать, есть ли что-то в ответ, по сюжету.

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"Картина убедительно освещает многообразие важных тем, которые понятны нам как молодым людям. Платоническая любовь, квир, солидарность и психологический стресс усиливают эффект фильма как аутентичной истории о взрослении. Благодаря технике творческой визуализации и художественной форме становится понятным, как наше поколение мечтает, чувствует и переживает жизнь. Месседж убеждает нас, что иметь определенные страхи - неотъемлемая часть нашей жизни. Все для того, чтобы наслаждаться наиболее увлекательными годами молодости", - говорится в заключении жюри.

Екатерина Горностай написала сценарий частично на основе собственных воспоминаний о школьных годах. Сыграли непрофессиональные актеры-подростки, с которыми режиссер работала в творческой лаборатории осенью 2019-го. В главных ролях - Мария Федорченко, Арсений Марков, Яна Исаенко, Александр Иванов. Съемки прошли в Киеве и Киевской области в прошлом году.

9 и 10 июня ленту покажут в кинотеатрах Берлина в рамках второй части нынешнего Берлинале.

Прокат в Украине запланирован на вторую половину года.

Над фильмом "Стоп-Земля" работала компания "ЭССЕ Продакшн Хаус" при поддержке Госкино и Украинского культурного фонда. Международную промоцию поддержал Украинский институт. Продюсеры - Виталий Шереметьев, Виктория Хоменко, Наталья Либет, Ольга Бесхмельницина.

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