Украинский фильм покажут в Нью-Йорке

Украинский фильм "Стоп-земля" покажут в Нью-Йорке. Отобрали в программу фестиваля New Directors / New Films.

"Организаторы фестиваля - культовый музей современного искусства MoMA The Museum of Modern Art и кинотеатр Film at Lincoln Center в Нью-Йорке. Фестиваль New Directors / New Films родился из желания показать зрителям Нью-Йорка лучшие работы молодых режиссеров. За время своего существования фестиваль отметил многих кинематографистов, представляющих настоящее и предсказывающих будущее, а их дерзкая работа выходит за рамки - Педро Альмодовар, Спайк Ли, Михаэль Ханеке, Вонг Кар Вай, Гильермо дель Торо, Лука Гуаданьино, Кристофер Нолан, Вим Вендерс" , - говорится на сайте Госкино.

16-летняя Маша учится в столичной школе в 11-м классе. Готовится к экзаменам. Чувствует себя отстраненно в коллективе. Уверенна в себе только рядом с друзьями. Влюбляется в одноклассника Сашу. Должен решиться проявить свою симпатию, чтобы знать, есть ли взаимность, по сюжету.

"Стоп-Земля" - полнометражный игровой дебют режиссера Екатерины Горностай. Чтобы достоверно показать жизнь подростков, привлекла к проекту непрофессиональных актеров. Для поиска героев посещала уроки в киевских школах. Наблюдала за работой класса и делала фотопортреты. Провела интервью с более чем 200 учениками, отобрала 25. Работала с ними в актерской лаборатории осенью 2019-го. Для съемок сформировали собственный класс.

Автор: Госкино Мария Федорченко в фильме "Стоп-Земля" играет старшеклассницу. Кроме будущих экзаменов, выйти из зоны комфорта ее заставляет влюбленность в одноклассника.

"Екатерина Горностай сочетает принципы художественного и документального кино, - говорит продюсер фильма Ольга Бесхмельницина. - В работе с героями идет от их сути. Создает на площадке такие условия, чтобы актеры чувствовали себя органично, самими собой. Сценарий менялся в зависимости от исполнителей. Манера съемки похожа на документальную.

В основе сюжета - автобиографическая история. При этом режиссер раскрывает мир современных старшеклассников. Кино концентрируется на ощущениях героев. Дает возможность побыть на месте 16-летних. Понять их мышление и общение, переживания и тревоги, чувственное отношение к будничным ситуаций. Заинтересует не только подростков, но и родителей. Поможет лучше понять своих детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сняли продолжение комедии "Мои мысли тихие": смотрите трейлер

Дебютный полный метр - хорошая возможность открыть миру кино новое имя. А Берлинале - один из важнейших кинофестивалей, к которому приковано внимание в Европе и далеко за ее пределами. Это и масштабная площадка кинорынка, где собираются дистрибьюторы, бродкастеры и закупщики со всего мира. Премьера гарантирует попадание в поле зрения киносообщества и широкого круга зрителей. Украине нужна качественная презентация на таких мероприятиях, чтобы быть заметным игроком в глобальной киносистеме".

Автор: Госкино Мировая премьера украинского фильма "Стоп-Земля" состоялась на 71-м Берлинском международном кинофестивале.

Мировая премьера "Стоп-Земля" состоялась на 71-м Берлинском международном кинофестивале.

"Подростки изучали актерское мастерство два месяца трижды в неделю - во внеурочное время и выходные, - говорит режисерка Екатерина Горностай. - Обязательное условие - языковой режим. Даже на переменах. Русский, к сожалению, является определенным стандартом среди киевских школьников. Мне было важно, чтобы привыкли говорить свободно на украинском.

Диалоги создавали на площадке. Герои общаются не на суржике, однако у них свободная речь. Добавляли интересные слова. Например, героиня говорит: "Да он у тебя странный" вместо "дивний". С одной стороны, русизм. Но придает шарм.

В названии - детская игра на площадках с железными конструкциями. Ведущий с закрытыми глазами пытается поймать участников, должны находиться вверху, не на земле. Когда приближается, можно изменить тайник. Но если услышит движение, кричит: "Стоп-Земля". Когда возглас застает не в воздухе - ты проиграл. Описывает состояние, когда ты настолько чувствителен ко всему вокруг, будто оно горячее и болезненное. Даже если ничего не происходит".

"Золотого медведя" 71-го Берлинского международного кинофестиваля получила трагикомедия "Неудачный трах, или Безумное порно" румынского режиссера Раду Жуде. "В фильме перед нами предстает энциклопедия хорроров Украины, но в румынском контексте, - говорит кинокритик Сергей Ксаверов. - Особенно в первой из трех частей, где узнаем фактически киевскую действительность, хотя она и бухарестская на экране. Видим общее пренебрежение правилами парковки, когда джипы стоят прямо на пешеходных переходах. Уличное пространство так же заполнено, как у нас, и представляет собой визуальную помойку. Похожие проблемы расизма, сексизма, урбанизации. Самое интересное, что фильм снимали летом 2020-го, поэтому в кадре не только все носят маски, но и картина затрагивает уже новые общественные проблемы, связанные с коронавирусом".