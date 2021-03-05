Украинский фильм покажут в Японии и Корее

Американо-украинский фильм "Захар Брекут" по повести Ивана Франко покажут в Японии и Южной Корее. Соглашение заключили на 71-м Берлинском международном кинофестивале. Фото: Википедия

Американо-украинский фильм "Захар Брекут" по повести Ивана Франко покажут в Японии и Южной Корее. Режиссеры - Джон Винн и Ахтем Сеитаблаев.

В 1241 году монгольская орда дошла до украинских Карпат. Возле села Тухля войско остановилось. Ночью братья Беркуты освободили пленных, убили ханского сына. Хан решает отомстить, за сюжетом.

Фильм снимали на английском языке, для украинского проката делали украинскую озвучку. Бюджет - 113 млн гривен. В фильме приняли участие актеры из Украины, США, Великобритании, Казахстана и Монголии.

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Соглашение заключили на берлинском European Film Market (EFM). Также там представили анимационный фильм "Мавка. Лесная песня ", романтически-фантазийный фильм "Преданная ", спортивную драму" Пульс ", военную экшен-драму" Черкассы "и семейное фэнтези" Фокстер и Макс".

European Film Market состоялся в рамках 71-го Берлинского международного кинофестиваля. Украинская драма "Стоп-Земля" попала в конкурсную программу. Рассказывает о буллинге в киевских школах. Чтобы достоверно показать жизнь современных подростков, режиссер 31-летняя Екатерина Горностай привлекла к проекту непрофессиональных актеров. Для поиска героев посещала уроки в киевских школах. Опросила более 200 учеников, отобрала 25.

5 проектов будущих документальных фильмов представят на 18-м Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA. Пройдет с 26 марта по 4 апреля в Киеве и онлайн.