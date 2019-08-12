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понедельник, 12 августа 2019 14:07

Украинский фильм номинировано на "Оскар"-2020

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Украинский фильм номинировано на &quot;Оскар&quot;-2020
Украинский фильм поборется за Оскар. Фото: https://www.youtube.com

Фильм украинского режиссера Наримана Алиева "Домой" претендует на одну из номинации "Оскар" 2020-го.

Радостную новость для отечественного кинематографа сообщили на странице Украинского "оскаровского" комитета в Facebook.

"Украинский "оскаровский" комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины. В этом году в национальном отборе участвовать будет 1 фильм: "Домой", режиссер Нариман Алиев", - говорилось в публикации.

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Фильм "Домой" рассказывает о семье крымского татарина Мустафы - старшего сына он потерял после военных действий на востоке Украины и вместе с младшим отправляется на родину, в Крым, чтобы похоронить погибшего. Главную роль в киноленте сыграл Ахтем Сеитаблаев.

Мировая премьера состоялась 22 мая 2019-го на 72-м Каннском кинофестивале. В Украине фильм показали 14 июля на 10-м Одесском международном кинофестивале. Лента получила Гран-при "Золотой Дюк".

Недавно стало известно, что исторический сериал с элементами фэнтези "Славяне" на основе славянской мифологии снимают вблизи села Дениши Житомирской области. Проект совместного производства Украины и Словакии. Будет состоять из 12-ти серий.

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