Украинский фильм номинировано на "Оскар"-2020

Украинский фильм поборется за Оскар. Фото: https://www.youtube.com

Фильм украинского режиссера Наримана Алиева "Домой" претендует на одну из номинации "Оскар" 2020-го.

Радостную новость для отечественного кинематографа сообщили на странице Украинского "оскаровского" комитета в Facebook.

"Украинский "оскаровский" комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины. В этом году в национальном отборе участвовать будет 1 фильм: "Домой", режиссер Нариман Алиев", - говорилось в публикации.

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Фильм "Домой" рассказывает о семье крымского татарина Мустафы - старшего сына он потерял после военных действий на востоке Украины и вместе с младшим отправляется на родину, в Крым, чтобы похоронить погибшего. Главную роль в киноленте сыграл Ахтем Сеитаблаев.

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