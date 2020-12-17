Украинская художница выцарапывает уникальные картины на яйцах

Художница Татьяна Бартош создает на яйцах картины. Подобном искусству не имеет аналогов во всем мире.

Закарпатская художница Татьяна Бартош изображает на яйцах картины Леонардо да Винчи и даже Рембрандта. С мастером во время путешествия "Le маршрутке" познакомилась ведущая "Нового каналу" Леся Никитюк.

"Татьяна выцарапывает даже самые маленькие детали. Как вот морщины или волоски. Все деньги от продажи яиц они с мужем вкладывают в восстановление замка Сент-Миклош", - удивлялась Никитюк.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Супруги Бартош с 2001 года восстанавливают средневековую здание в г. Чинадиево. Самое сложное для Татьяны - это найти орудие для создания картины и подготовить куриный капризный "холст".

"Такие лезвия уже не производят. Мне прислали их неравнодушные люди, кто сколько мог. Поэтому берегу. Когда они затупляются, не выбрасывайте. Самое трудное в моей работе - сварить яйцо. Это еще сложнее, чем сделать на нем орнамент. Варю его 3 ч. точно ", - рассказывала женщина.

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Яйца для работы должны быть не первой свежести. Они лежат по несколько лет, чтобы внутри все засохло до размера горошины. Поэтому уникальные работы Татьяны стоят дорого.

Ведущая Леся Никитюк познакомилась с женщиной, которая создает обереги на сушеной рыбе. В Украине рисуют иконы не только по традиционным технологиям. О необычной традиции - создавать иконы на сушеной рыбе - узнала Никитюк.