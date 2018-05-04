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пятница, 04 мая 2018 17:30

"Украинцы еще не готовы рассматривать войну как безусловно грязное дело" - режиссер-документалист

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&quot;Украинцы еще не готовы рассматривать войну как безусловно грязное дело&quot; - режиссер-документалист
Режиссер Виталий Манский рассказал, когда надо снимать кино о войне Фото: Екатерина Лукьяшко

Режиссер Виталий Манский рассказал, когда надо снимать кино о войне.

Фильм "Киборги" получил награду "Золота дзига" как лучший фильм. Как вы оцениваете его художественную ценность?

В стране, которая болеет войной, и академики, и зрители в первую очередь откликаются на эту тему, героизацию своих защитников. Такая картина имеет меньше шансов победить на международных фестивалях за пределами Украины, где эта проблема не стоит в повестке дня. А здесь получает очевидную поддержку. Иначе не может быть в обществе, когда идет война.

Готовы ли украинцы осмысливать войну на Донбассе художественно? Или наоборот, стоит подождать?

"Броненосец Потемкин" сняли с небольшим интервалом после описанных событий. Хотя лента их переформатировала и вообще исказила, однако была актуальна на тот момент. С другой стороны, большой военный кинематограф создавали люди, которые войну не пережили, знали о ней опосредованно. Например, Лариса Шепитько. Но ее картина "Восхождение" 1977 года - одна из самых выдающихся на эту тему. К сильнейшим высказываниям о сути войны, о выборе человека относится и фильм Алексея Германа "Проверки на дорогах". Красноречивая сцена с пленными, которые проплывают на барже под мостом. Его должны подорвать партизаны, когда пойдет эшелон с немецким оружием. Возникает дилемма: или подрываешь - тогда погибнут пленные соотечественники. Или пропускаешь эшелон, который едет убивать твоих, и спасаешь пленных. Такие вопросы должно задавать искусство. Документальный фильм о войне на Востоке "Полет пули" одинаково не приняли в России и в Украине. На российском фестивале врывались боевики, срывали показ, угрожали физической расправой, разбрызгивали химикаты. Украинские кинематографисты относятся к картине настороженно. Говорят, что там спорно выглядит украинская сторона . На отморозков в России я вообще не обращаю внимания. Но и украинцы не готовы рассматривать войну, как безусловно грязное дело. С этой стороны дистанция нужна.

В Украине скоро будут отдельно финансировать патриотическое кино. Где граница между ним и пропагандой?

Хорошей пропагандой были фильмы Тарковского. Потому что они пропагандировали умного, ответственного, сочувственного, цельного человека. Они формировали такое общество. Одновременно в Советском союзе существовала линейка финансирования пропагандистского кино. Им устраивали всесоюзные премьеры. Помню, во Львове нас водили на эти показы. Снимали школьников с уроков, чтобы мы посмотрели. Что это за фильмы, хоть убейте, не помню. Их не существует, в отличие от работ Параджанова, что действительно были кино патриотическим. Надо выделять деньги. Но давайте четко сформулируем, что мы хотим пропагандировать. Если надо создавать агитки - это дело телевидения. Кино надо оставить для людей, которые выделяют свое время. Идут, покупают билеты и смотрят кино. Дайте им его. В Украине есть люди, которые смогут поднимать действительно важные вопросы, которые волнуют общество. Они и будут представлять Украину на международной культурной арене, как государство, способное к самоанализу и самокритике. Война обостряет восприятие людей. Понятно появление фильмов по советским лекалам. Фильмы о войне в СССР сейчас выглядят карикатурно. Немец карикатурный. Российский агрессор не карикатурный, он реальный, многослойный и сложный. От его примитивизации толку не будет.

Вы работаете над документальным фильмом "Свидетели Путина". Планируете показать его в Украине?

Хотим привезти на Одесский кинофестиваль. Еще не было ее премьеры. Фильм почти готов, есть много предложений по прокату. Главный месседж фильма - потребность задуматься над теми компрмисамы, которые нас приводят к саморазрушению на примере главного героя. В Украине есть аудитория, которой было бы полезно этот фильм посмотреть.

В начале нулевых Путин был вам интересен и симпатичен. Позже вы считали его интересным, но не симпатичным. Как считаете сейчас?

Как в фильмах 2000-х, так и в этом, я абсолютно искренен. Я признаюсь в своих иллюзиях, в собственных ошибках. Поэтому эта картина рассчитана на людей, способных к анализу. Я не хочу делать пропагандистское кино. Путин совершает преступления. Поэтому очевидно, что он преступник.

"Российские актеры возвращаются в украинские сериалы. Последние годы существовало сопротивление. Считалось, что никаких русских ни в одной ленте быть не должно. Это прошло", - говорит актриса Янина Соколова. Рассказывает о состоянии украинского кинопроизводства.

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