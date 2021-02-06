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суббота, 06 февраля 2021 15:48

Украинцев номинировали на "детскую Нобелевскую премию"

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Украинцев номинировали на &quot;детскую Нобелевскую премию&quot;
Писательница из Ужгорода Галина Малик претендует на Международную премию имени Андерсена. Фото: facebook.com

Двое украинских деятелей искусства стали номинантами на Международную премию имени Ганса Христиана Андерсена 2022. В длинный список претендентов на награду попали писательница Галина Малик и иллюстратор Кость Лавро.

"Я не имею больших иллюзий относительно получения премии, - говорит Галина Малик. - Украина не относится к странам с выстроенной системой пропаганды современной детской книги. Современной - ведь премия присуждается только живым писателям. Но это прекрасно, что Национальная секция IBBY (International Board on Books for Young People. - Gazeta.ua) у нас заработала. Знаю, что также номинированы украинские авторы и на премию Астрид Линдгрен. То есть речь идет о том, что Украина начала выходить на международную арену и в сфере детской литературы.

Это не только имидж для литературы. Любое внимание мирового сообщества к Украине сейчас нам поможет в войне с Россией - даже премия в сфере литературы для детей".

Всего в лонглисте 62 номинанта - писатели и иллюстраторы - из 33 стран. Шортлист обнародуют в январе 2022-го. Победителей объявят в апреле 2022-го.

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Премия имени Андерсена - одна из самых почетных наград мира для детского писателя и иллюстратора детских книг. Ее также называют "Нобелевской премией в сфере детской литературы". Основана в 1956 году по инициативе президента Международного комитета по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО Еллы Лепман. Вручают не за отдельное произведение, а за творчество автора.

Ни один украинец не получал этой награды. В 1979-м в Почетный список премии внесли Всеволода Нестайко.

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