Украина может не поехать на Евровидение-2020

НСТУ признает себя виновными за ситуацию с Евровидением, – Зураб Аласания. Фото: Фокус.иа

Председатель правления Общественного вещания Зураб Аласания заявил, что НСТУ признает себя виновными за ситуацию с Евровидением.

"Мы берем на себя вину за ситуацию с Евровидением и хотим общественного диалога. Сейчас мы не собираемся разрывать контракт со СТБ. Мы готовы принять еще одну порцию хейту во время майской трансляции за то, что во время трансляции Евровидения будет выступление России, хотя НСТУ не имеет права вмешиваться в саму трансляцию", — отметил Аласания во время пресс-конференции НСТУ относительно решения не приемки Украиной участия в Евровидении 2019, передает Общественное.

Во время пресс-конференции Зураб Аласания также рассказал, будет ли принимать участие Украина в Евровидении, если в этом году победит Россия.

"Такой вопрос даже не стоит. Мы не будем участвовать, как мы это сделали, например, с Чемпионатом мира по футболу, который проходил в Российской Федерации. Мы его не транслировали. И участие принимать (в "Евровидении 2020" – Gazeta.ua), думаю, мы тоже не будем", – добавил Аласания.

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Певица Maruv получила наибольшее количество баллов на финале нацотбора Евровидения. Но Национальная общественная телерадиокомпания Украины отменила ее дальнейшее участие в конкурсе за гастроли в России. Исполнительница должна была подписать договор с НСТУ. Некоторые его пункты артистка назвала "кабальным". В одном из них говорилось, что MARUV должен отказаться от концертов в стране-агрессоре России. И артистка согласилась на это. Однако после долгих переговоров с НОТУ согласия сторонам дойти не удалось. Поэтому MARUV была вынуждена отказаться от участия в "Евровидении-2019 НСТУ предложила поехать на конкурс изначально коллектива Freedom Jazz, занявший второе место по результатам голосования, и группе KAZKA, что была на третьем месте. Обе группы отказали НСТУ. Коллектив Brunettes Shoot Blondes, занявший четвертое место, заявил, что не примет предложение НСТУ, если им предложат.