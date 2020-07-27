Украина будет участником Детского Евровидения-2020

Лозунгом Детского Евровидения-2020 является "Сдвинь мир" (Move the world). Фото: Instagram

В этом году Украина примет участие в Детском Евровидении-2020, которое пройдет 29 ноября в столице Польши - Варшаве. Национальный отбор для участия Украины в конкурсе объявят уже в августе.

Лозунгом Детского Евровидения-2020 является "Сдвинь мир" (Move the world). По мнению организаторов, такой лозунг предназначенное напомнить о силе единства.

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В прошлом году на песенном конкурсе Украину представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music.

24 ноября 2019 года в польском городе Гливице состоялся финал конкурса Детское Евровидение-2019. По результатам голосования зрителей и оценкам членов жюри выиграла участница из Польши Вики Габор с песней Superhero.