Уилл Смит пришел на обычный сеанс "Аладдина"

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Голливудский актер 50-летний Уилл Смит посетил показ фильма "Аладдин", в котором сыграл Джинна. Это был обычный сеанс в городе Калабасас штата Калифорния. После показа знаменитость фотографировался с фанатами и раздавал автографы.

В кинотеатр Уилл Смит пришел в спортивном костюме. Вместе с ним была его жена 47-летняя Джада Пинкетт Смит.

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"Главная вещь, которой я горжусь, это изменения персонажа принцессы Жасмин, - рассказывал актер в одном из интервью. - Идея, что ее персонаж хочет править. То, что у ее отца нет сыновей, и она не понимает, почему она не может быть следующей в очереди, чтобы править королевством".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Riley Jackson 🎥🎬💎 (@officialrileyjackson) 25 Тра 2019 р. о 9:43 PDT

Режиссером римейка мультфильма от Disney стал Гай Ричи. Роль Аладдина исполнил Мена Массуд. Принцессу Жасмин сыграла Наоми Скотт. Джинна сыграл Уилл Смит. Еще до выхода фильма в прокат игру актеров раскритиковали. Но Смит заявил, что нужно дождаться премьеры и сначала посмотреть фильм полностью.