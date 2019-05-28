 
Ексклюзивы
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1809
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3069
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 3906
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4275
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2295
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3735
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 4041
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3384
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5643
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16725
Фото
Все фото
3
8
15
11
23
Уилл Смит пришел на обычный сеанс &quot;Аладдина&quot;
Уилл Смит пришел на обычный сеанс "Аладдина"
&quot;Обсуждали возможность концерта в год&quot; - выступил первый виолончель Берлинской филармонии
"Обсуждали возможность концерта в год" - выступил первый виолончель Берлинской филармонии
Скифское золото, оружие и посуду представили на выставке находок Бельского городища
Скифское золото, оружие и посуду представили на выставке находок Бельского городища
&quot;Мы должны помнить не молча&quot; - выставку в поддержку пленных моряков покажут в каждом родном городе военных
"Мы должны помнить не молча" - выставку в поддержку пленных моряков покажут в каждом родном городе военных
Выпустили карты таро по мотивам &quot;Игры престолов&quot;
Выпустили карты таро по мотивам "Игры престолов"
Видео
Все видео
Прощай, Нино: Олег Винник спел о новой женщине
Прощай, Нино: Олег Винник спел о новой женщине
Уилл Смит посинел и научился летать
Уилл Смит посинел и научился летать
Показали трейлер нового "Терминатора" со Шварценеггером
Показали трейлер нового "Терминатора" со Шварценеггером
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
"Дама вперед", "мужик справа" - показали старый гуцульский танец
Пять украинских фильмов, которые запрещала советская власть
Пять украинских фильмов, которые запрещала советская власть
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1809
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 621
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6525
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2979
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 639
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 837
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
вторник, 28 мая 2019 14:52

Уилл Смит пришел на обычный сеанс "Аладдина"
3

  Комментировать

Уилл Смит сыграл Джина в новом "Аладдине"
Фото: Instagram
Уилл Смит сыграл Джина в новом "Аладдине"
Уилл Смит сыграл Джина в новом "Аладдине"

Голливудский актер 50-летний Уилл Смит посетил показ фильма "Аладдин", в котором сыграл Джинна. Это был обычный сеанс в городе Калабасас штата Калифорния. После показа знаменитость фотографировался с фанатами и раздавал автографы.

В кинотеатр Уилл Смит пришел в спортивном костюме. Вместе с ним была его жена 47-летняя Джада Пинкетт Смит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Счастье всего человечества": вышла 4 серия "Чернобыля"

"Главная вещь, которой я горжусь, это изменения персонажа принцессы Жасмин, - рассказывал актер в одном из интервью. - Идея, что ее персонаж хочет править. То, что у ее отца нет сыновей, и она не понимает, почему она не может быть следующей в очереди, чтобы править королевством".

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Riley Jackson 🎥🎬💎 (@officialrileyjackson)

Режиссером римейка мультфильма от Disney стал Гай Ричи. Роль Аладдина исполнил Мена Массуд. Принцессу Жасмин сыграла Наоми Скотт. Джинна сыграл Уилл Смит. Еще до выхода фильма в прокат игру актеров раскритиковали. Но Смит заявил, что нужно дождаться премьеры и сначала посмотреть фильм полностью.

People
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уилл Смит пришел на обычный сеанс "Аладдина"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
мая

Революция предполагает смену элит. У вас этого не произошло - Бендукидзе

Священникам разрешили нарушать тайну исповеди

Украина и Россия поделили Черноморский флот

"Динамо" возродилось после победы над "Спартаком"

Бессарабия вошла в состав России

Сегодня Пахома Теплого - приметы и запреты

В космос отправили двух обезьян

Самое читаемое
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 176118
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 1 Просмотров: 114397
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 26084
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 24471
&quot;У вас есть шанс хоть немного восстановить доверие&quot; - Зеленский обратился к депутатам
"У вас есть шанс хоть немного восстановить доверие" - Зеленский обратился к депутатам 1 Просмотров: 13428
Культура
"Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом в истории
"Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом в истории Просмотров: 54
Прощай, Нино: Олег Винник спел о новой женщине
Прощай, Нино: Олег Винник спел о новой женщине
 Просмотров: 567
"Счастье всего человечества": вышла 4 серия "Чернобыля"
"Счастье всего человечества": вышла 4 серия "Чернобыля" Просмотров: 414
"Обсуждали возможность концерта в год" - выступил первый виолончель Берлинской филармонии
"Обсуждали возможность концерта в год" - выступил первый виолончель Берлинской филармонии
8
 Просмотров: 135
ЛакиБукс выбрал ТОП-5 детского нонфикшена для подарка библиотекам - Рустам Гильфанов
ЛакиБукс выбрал ТОП-5 детского нонфикшена для подарка библиотекам - Рустам Гильфанов Просмотров: 36
Больше всего комментируют
4
У вас 3 дня. Думай-те. Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
3
На новом пешеходном мосту треснул стеклянный пол
3
В оккупированном Севастополе сорвали триколоры
2
Коломойский выступил за объявление дефолта Украины
2
"Распущенная" Рада собралась на заседание
Голосов: 822
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua