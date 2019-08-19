Юэн МакГрегор вернется к роли Оби-Вана Кеноби

Актер Юэн МакГрегор в четвертый раз исполнит роль джедая Оби-Вана из киносерии "Звездные войны". На этот раз - в сериале. Фото: syfy.com

Шотландский актер Юэн МакГрегор снова сыграет джедая Оби-Вана Кеноби, персонажа франшизы "Звездные войны". Вернется к роли в сериале кинокомпании Disney.

Ранее студия планировала снять сольный фильм о Кеноби. Сценарий ленты был написан, но производство не началось. Вместо этого о приключениях героя расскажут в формате сериала. Шоу выйдет на стриминговом сервисе Disney+, сообщает The Hollywood Reporter.

Предполагают, что сериал будет иметь шесть эпизодов, и режиссером некоторых из них будет сам МакГрегор.

Актер воплотил Оби-Вана в трилогии приквелов американского режиссера Джорджа Лукаса, выходившей в течение 1999-2005 годов. Также имел камео в седьмом эпизоде ​​"Пробуждение силы" 2015-го, где озвучил реплику джедая.

Подробности будущего сериала и планы касательно собственного стриминг-сервиса компания Disney сообщит на конвенте D23 Expo. Пройдет 23-25 ​​августа в городе Анахайм, штат Калифорния, США.

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До Юэна МакГрегора роль Оби-Вана воплощал англичанин Алек Гиннесс. Играл персонажа в оригинальной трилогии "Звездных войн", выходившей в течение 1977-1983 годов. В прошлом году МакГрегор сыграл главную роль в фильме "Кристофер Робин" от Disney. Следующий проект при участии актера - хоррор "Доктор Сон" по роману Стивена Кинга - выйдет в украинский прокат 7 ноября. В следующем году МакГрегор появится в роли антагониста Черной Маски в супергеройском фильме "Хищные птицы" на основе комиксов издательства DC Comics. Премьера запланирована на 6 февраля 2020-го.