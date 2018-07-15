Убийца в романе прочитал приказ убить Джона Леннона

Роман американского писателя Джерома Сэлинджера "Над пропастью во ржи". Фото: libris.md

Роман американского писателя Джерома Сэлинджера "Над пропастью во ржи" был опубликован впервые 16 июля 1951 года в США. Роман попал под шквал критики из-за изображения подростковых страхов и сцен сексуального характера, за использование нецензурной лексики. Целевой аудиторией книги, по замыслу, были взрослые, однако впоследствии произведение стало частью обязательное школьной программы. Он был переведен на многие языки мира. Ежегодно продается около 250 тыс. экземпляров.

"Над пропастью во ржи" - произведение автора, над которым он работал во время войны. Рецепт успеха был прост: писатель пишет о трех днях из жизни неустроенного и уязвимого подростка Холдена Колфилда честным языком с использованием сленга. В романе от имени 16-летнего подростка Холдена Колфилда рассказывается о том, что переживает каждый подросток его возраста. Ему кажется, что мир восстает против него, все бездушные, законы - плохие.

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Произведение приобрело огромную популярность - особенно среди молодежи. И оказало существенное влияние на мировую культуру второй половины XX века. Интересно, что каждое поколение молодых американцев воспринимало книгу по-своему - от нигилизма к утверждению гуманистических идеалов. Роман переведен почти на все языки мира, ежегодно продается более миллиона экземпляров книги. Всего продано более 65 млн от первого издания.

Джером Дэвид Сэлинджер умер 27 января 2010 года на 92-м году жизни. Писатель не публиковал новых произведений с 1965 года. С 1980-х годов он вел уединенный образ жизни и не давал интервью. Также Сэлинджер несколько раз прекращал попытки выдать его письма, некоторые из которых хранятся в библиотеках американских университетов.

Произведение приобрело скандальную славу из-за убийства участника The Beatles Джона Леннона. Когда полиция приехала на место происшествия, убийца (Марк Дэвид Чепмен) держал в руках экземпляр романа. Впоследствии он заявил, что призыв убить Джона Леннона нашел на страницах книги, впрочем его признали вменяемым.

Три неизданных рассказа Джерома Дэвида Сэлинджера появились в свободном доступе в интернете. Сканы книги, озаглавленной Three Stories ("Три истории"), в формате PDF были выложены на закрытом торрент-трекере what.CD, а затем ссылки для скачивания файла опубликовали на сайте Reddit.com.