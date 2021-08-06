"Убедим всех вакцинироваться" - как отреагировали кинотеатры на новые условия карантина

Около 70% персонала в кинотеатрах уже привились. Фото: pixabay.com

Владельцы кинотеатров призывают сотрудников вакцинироваться против коронавируса.

Если большинство сотрудников сделают прививки, это поможет пережить очередной локдаун, сказал Gazeta.ua совладелец сети кинотеатров "Планета Кино" Дмитрий Деркач.

"Мы уже активно призываем сотрудников вакцинироваться. Большинство это сделали. Если действительно вакцинация сотрудников поможет не закрывать кинотеатры - это нормальная опция, я отношусь положительно", - говорит он.

Большинство людей заинтересованы в том, чтобы не потерять возможность заработать.

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"Если прививка действительно поможет, думаю, мы убедим всех сотрудников вакцинироваться", - добавил Деркач.

В Минздраве будут требовать, чтобы Covid-сертификаты имели и посетители кинотеатров. Однако большинство граждан до сих пор не вакцинировались.

"Думаю, есть смысл (продолжать работу в карантин с новыми требованиями. - Gazeta.ua). Посещаемость в июне и июле высокая, фильмы есть и будут выходить и дальше", - сказал совладелец "Планета Кино".

По словам Деркача, в его сети есть кинотеатры, где прививки против коронавируса сделали 100% сотрудников. В среднем количество вакцинированных составляет около 70%.

Кинотеатры и другие сферы смогут работать, если введут локдаун, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Однако для них будут действовать новые ограничения. В частности, позволят работу заведениям с вакцинированным персоналом.