TVORCHI удалили все фото в Instagram ради песни

Группа TVORCHI выпустили сингл "Лицом к лицу". Накануне удалили все фото в Instagram. Рассказали, что "одели страницу в белое".

Группа TVORCHI выпустили сингл "Лицом к лицу". Также анонсировали выход альбома.

Посвятили трек самоидентификации. Накануне удалили все фото в Instagram.

"Мы одели нашу страницу в белое и ей это очень идет. Знаете, как бывает, когда мчишься по центральной дороге мегаполиса, где тебя со всех сторон смотрят бигборды, рекламные щиты, и ты теряешься в этом потоке. Так иногда люди теряются в мире соцсетей и теряют себя. Так много паттернов вокруг, так много маркетинга, рекомендаций. Если вовремя не заглянуть в себя, есть все шансы стать чьей-то репликой ", - говорится на странице группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ONUKA запустила проект в честь Леси Украинки

TVORCHI - украинско-нигерийский дуэт из Тернополя. В 2018 году Андрей и Джеффри случайно познакомились на улице. Договорились изучать английский и украинский, затем - вместе писать музыку. Оба учились на фармацевтическом факультете Тернопольского медуниверситета. Первый клип Believe с бюджетом $100 набрал 1,6 млн просмотров в Youtube. С этой же песней группа дошла до финала на нацотборе "Евровидения". Выступали на музыкальных фестивалях "Прекрасный город", Тернополь, Atlas Weekend, Киев и Ukrainian Song Project, Львов.