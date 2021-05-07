TVORCHI сняли клип за 14 часов

Группа TVORCHI выпустили клип на песню "Лицом к лицу". Объединили ретро-стиль 1980-х и футуризм. Фото: Facebook

TVORCHI выпустили клип на песню "Віч-на-віч". Объединили ретро-стиль 1980-х и футуризм, а также реальный и виртуальный миры.

Сюжет раскрывает историю героя, который, оставшись наедине, погружается в виртуальную реальность с помощью музыкального проводника и VR-очков. В параллельном мире герой встречает девушку. Должен выяснить: она настоящая или это голограмма.

Съемочный процесс длился более 14 часов. Режиссером клипа "Лицом к лицу" стал Кирилл Сулига. Ранее Кирилл снял для группы клип # не_танцюю.

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TVORCHI - украинско-нигерийский дуэт из Тернополя. В 2018 году Андрей и Джеффри случайно познакомились на улице. Договорились изучать английский и украинский, затем - вместе писать музыку. Оба учились на фармацевтическом факультете Тернопольского медуниверситета. Первый клип Believe с бюджетом $100 набрал 1,6 млн просмотров в Youtube. С этой же песней группа дошла до финала на нацотборе "Евровидения". Выступали на музыкальных фестивалях "Файне місто" -Тернополь, Atlas Weekend - Киев и Ukrainian Song Project - Львов.