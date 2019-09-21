Три критерия сотрудничества художника с арт-менеджером назвал столичный галерист

Фото: Ольга Васькив

С 21 сентября по 12 октября во Львове проведут серию лекций по арт-бизнеса. Известны арт-эксперты расскажут, каким образом построено рынок в Украине и мире, о галереях, бизнес-модели и авторском праве. Лекторы - это опытные практики, галеристы, арт-дилеры и юристы.

21 сентября лекцию "Художник и арт-рынок" провел Евгений Карась - основатель и куратор киевской галереи современного искусства "Карась Галерея", один из самых квалифицированных арт-экспертов и арт-дилеров украинского рынка.

"Я уже более 30 лет работаю в искусстве. В 90-х были единицы художников, в 2004 - десятки, сейчас - сотни. Потенциал растет быстрее рынок, который может его усвоить. И быстрее, чем запрос на искусство. Ранее была конкуренции с коллегами за внимание и узнаваемость, сейчас у художника - конкуренция с миром, потому что есть избыток информации", - говорит Евгений Карась.

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Галерист говорит, что успешный художник постоянно должен работать, учиться и совершенствоваться.

"Как по мне, есть три критерия сотрудничества художника с галеристом и арт-менеджером. Это талант - без него никуда, второе - способность договариваться, искать середину, быть неконфликтным, последнее - это работоспособность художника. Даже если вы гений - нельзя позволять себе творить одну картину в год. А еще - важно психическое здоровье человека, как показывает практика. Художник должен крутиться в кругах конкурентов, старших коллег, чтобы слышать критику, чтобы учиться и перенимать опыт", - считает Карась.

Советует молодым художникам организовывать групповые выставки, не стесняться подавать свои работы на конкурсы, в галерее, на выставки. "Важно разбираться в арт-маркетинге, но не перегибать палку, не жертвовать творчеством. Важный баланс во всем", - отмечает.

Все мероприятия пройдут в помещении управления туризма Львовского городского совета, на ул. Русской, 20. Вход - бесплатный. Организатором лектория является ST-H Gallery при поддержке Украинского культурного фонда.

В Черновцах на стадионе "Буковина" 21 сентября 1989 прошел финал І Республиканского фестиваля украинской песни "Червона рута". Фестиваль проходил с 17 по 24 сентября.