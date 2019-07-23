Трейлер сериала "Ведьмак" показали на главном фестивале поп-культуры

Генри Кавилл играет главную роль в фэнтези-сериале "Ведьмак" от Netflix. Фото: imdb.com

Вышел первый тизер американско-польского сериала "Ведьмак" на основе цикла фэнтези-произведений польского писателя Анджея Сапковского. Премьера видео состоялась на фестивале популярной культуры Comic-Con International в Сан-Диего, США.

Главный герой - ведьмак Геральт из Ривии. Наделенный повышенной физической силой, психической выносливостью и магическими навыками, полученными в результате прохождения мутации. Он охотник на чудовищ, угрожающих людям.

Главную роль играет английский актер Генри Кавилл, исполнитель роли Супермена в фильмах кинофраншизы "Миры DC". Шоураннером стала Лорен Шмидт Хиссрич, которая работала над сериалами "Сорвиголова" и "Защитники".

Первый сезон будет состоять из восьми серий. Выйдет в конце года на стриминговом сервисе Netflix.

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Литературный цикл "Ведьмак" содержит восемь книг. Первые две - сборники рассказов, следующие шесть - романы. Выходили в течение 1992-2013 годов. На основе произведений выпустили трилогию видеоигр 2007-2015-го от польской студии CD Projekt RED, польский сериал 2002 года, польские и американские комиксы.