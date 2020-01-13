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понедельник, 13 января 2020 20:03

ТОП-5 перспективных украинских художников, в которых стоит инвестировать

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ТОП-5 перспективных украинских художников, в которых стоит инвестировать
Фото: Bird In Flight

Они поражают Западный мир собственным стилем, социальным подтекстом и глубиной работ - новое поколение молодых украинских художников.

Роман Минин - современный украинский художник-монументалист, график, фотограф, автор объектов и инсталляций. Участник международных арт-проектов и экспозиций, организатор стрит-арт фестивалей. Основал направления SMS art и TRANSMONUMENTALISM. Соучередитель некоммерческой организации Art Embassy и стартапа Transmonument. В своих работах создает антологию шахтерской жизни и главным героем его арт-инсталляций и перфомансов становится Донецк, его родной город. Считается одним из самых продаваемых украинских художников за последние пять лет. Любимец олигархов Абрамовича и Коломойского, последний, часто записывал интервью на фоне картин художника.

Мария Рева - украинская художница, дизайнер, иллюстратор из Одессы. Создавала костюмы для Королевской оперы в Лондоне, участвовала в выставке Milan Design Week 2019. Известная коллаборациями мирового уровня, а именно с дизайнером Рейчел Коми, украинским брендом Syndicate и даже Симоном Портом Жакмюсом.

Мария создает коллекции одежды, украшения по мотивам собственных картин и устраивает выставки. Ее вдохновение берет начало из украинских этно мотивов и форм человеческого тела.

Sestry Feldman - стрит-арт проект, основанный художницами из Днепра, сестрами Мишель и Николь Фельдман. Они заявили о себе муралами по всему Киеву, а сегодня работают с полотнами, глиной, мерчом. Sestry Feldman составили свой собственный стиль с которым легко узнать их работы, яркие цвета и мультиковые мотивы с авторской подписью. Кроме городских стен, они оформляли музыкальную студию Ивана Дорна, разрисовали одно из зданий арт-клуба Closer, создавали муралы на Brave! Factory Festival.

Анна Кострицкая - представительница нового поколения художников из Киева, работает в направлении абстрактного и образного арта. Она еще в начале творческого пути, но ее работы уже публикуют в Британских журналах VOGUE и Tatler, канадском журнале The mindset 360.

Картины художницы находятся в коллекциях известных украинских и международных коллекционеров. В творческом жанре Анна выражает свои представления о мире, окружающую среду и проецирует свои эмоции и состояния, мысли и внутренние созерцания. Прошлого года групповые выставки состоялись в Словакии и Италии, а уже в январе состоится полная выставка его работ в Киеве.

Жанна Кадырова - украинская художница из Броваров, транслирующий общественно важный подтексты в своих работах. Инициатор художественных групп, выставок, акций, таких как Р.Э.П. (Революционное экспериментальное пространство), музыкальной панк группы "Пенопласт", 8 = 8, "завоевана город", "Город победителей", "Нет жюри, ни приза", "Новая история" (Харьковский художественный музей). Куратор выставок в киевском LabGarage. Она сотрудничает с GALLERIA CONTINUA, San Gimignano/Beijing/Le Moulin/Habana. Сконструировала и установила в Киеве "Лавочки-графики" проект Kiev Fashion Park. Награждена премией Сергея Курехина в номинации Искусство в общественном пространстве (паблик-арт) за работу "Форма света", премией имени Казимира Малевича, главной премией PinchukArtCentre. Номинантка премии "Женщины в искусстве" -2019 от UN Women в Украине.

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