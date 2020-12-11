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пятница, 11 декабря 2020 17:57

ТНМК выпустили песню про 2020 год

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ТНМК выпустили песню про 2020 год
Группа ТНМК описала в новом треке хорошие и плохие события 2020-го. Также спрятали отсылки к классическим фильмам и сериалам. Фото: Instagram

Группа "Танок на майдані Конґо" выпустила трек "Хороший год / Плохой год".

"Текст написал на пляже, перед августовским концертом в Одессе. Этот факт упоминается в песне, - говорит солист группы Александр "Фоззи" Сидоренко. - Хотели по-честному описать этот сумасшедший год и сделать определенные выводы. Найти в нем и положительные моменты. Без этого невозможно жить дальше, надо же на что-то опираться. Плохое тоже перечислили. Как общечеловеческое, так и более конкретное. Самое болезненное для музыкантов - запрет концертов. Так вышло на каждое хорошее событие по одному плохому, 50 на 50.

В песне используется много семплов с кино, сериалов и мультфильмов. Целой командой собирали самые любимые. Это классические ленты, не новинки и не Netflix. То есть в песне содержатся шутки, которыми люди часто общаются. Некие крылатые выражения. Наш диджей сопровождает их интро сериалов и мультфильмов, они связаны с сюжетом песни".

Какие пасхалки спрятали в треке станет известно после конкурса, который группа проведет в соцсетях. Приз - официальный мерч ТНМК.

В записи приняли участие 11 музыкантов: 7 с ТНМК и 4 из бигбенда Денниса Аду.

20 февраля в Киеве ТНМК представят программу Jazzy DeLuxe с джазовыми версиями своих песен. Дополнять звучание будет биг-бэнд музыканта и композитора Денниса Аду.

- Группа ТНМК появилась в конце 1990-х и одним из первых протянула украинский хип-хоп в массы, - говорит критик Алексей Бондаренко. - На написание пластинки тратят несколько лет. В промежутке экспериментируют со старыми треками. Так 2003-го запустили проект Jazzy. В этом формате звучат необычно. Программа - сложная инструментально и вокально.

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