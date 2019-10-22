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вторник, 22 октября 2019 07:59

Тилль Линдеманн выпустил клип с помощью искусственного интеллекта

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Тилль Линдеманн выпустил клип с помощью искусственного интеллекта
Rammstein создала клип с помощью искусственного интеллекта. Фото: LIGA.net

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн в рамках собственного проекта Lindemann выпустил совместно со шведским музыкантом Петером Тегтгреном видеоклип Ich Weiß Es Них ("Я не знаю"). При его создании использовался искусственный интеллект. Черно-белое видео опубликовано на официальном Youtube-канале проекта.

Клип сняли с помощью генеративно-соревновательной сети (Generative Adversarial Networks, GAN) - алгоритм, в основе которого лежат две нейросети, способные генерировать и анализировать тысячи изображений.

Первая нейросеть создает образцы, а вторая отсеивает правильные от неправильных. После этого GAN выдает новый образец, соединив выходные.

Перед началом работы над клипом искусственный интеллект обеспечил большим количеством изображений для создания новой последовательности.

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Клип американской группы Guns N' Roses на песню Sweet Child O' Mine стал рекордсменом, первым набрав 1 млрд просмотров на YouTube среди тех, что вышли в 80-х.

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