Тилль Линдеманн выпустил клип с помощью искусственного интеллекта

Rammstein создала клип с помощью искусственного интеллекта. Фото: LIGA.net

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн в рамках собственного проекта Lindemann выпустил совместно со шведским музыкантом Петером Тегтгреном видеоклип Ich Weiß Es Них ("Я не знаю"). При его создании использовался искусственный интеллект. Черно-белое видео опубликовано на официальном Youtube-канале проекта.

Клип сняли с помощью генеративно-соревновательной сети (Generative Adversarial Networks, GAN) - алгоритм, в основе которого лежат две нейросети, способные генерировать и анализировать тысячи изображений.

Первая нейросеть создает образцы, а вторая отсеивает правильные от неправильных. После этого GAN выдает новый образец, соединив выходные.

Перед началом работы над клипом искусственный интеллект обеспечил большим количеством изображений для создания новой последовательности.

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