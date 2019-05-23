The New York Times назвало рэпершу Alyona Alyona одной из самых интересных в Европе

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 2448
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5301
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 14457
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 495
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2412
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5733
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1755
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1980
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3529
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 7101
Фото
Все фото
13
14
6
19
6
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
Показали, как жили татары в Крыму в 1920-х годах
Подборка мэмов из &quot;Игры престолов&quot;, над которыми смеется весь мир
Подборка мэмов из "Игры престолов", над которыми смеется весь мир
Художник показал, как бы выглядели известные бренды, будь они реальными
Художник показал, как бы выглядели известные бренды, будь они реальными
Режиссер &quot;Аквамена&quot; экранизирует комикс для взрослых
Режиссер "Аквамена" экранизирует комикс для взрослых
Видео
Все видео
Пять украинских фильмов, которые запрещала советская власть
Пять украинских фильмов, которые запрещала советская власть
Стартовал "Книжный Арсенал"
Стартовал "Книжный Арсенал"
Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон" по одноименному сериалу
Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон" по одноименному сериалу
Все эпизоды "Игры престолов" объединили в одно видео
Все эпизоды "Игры престолов" объединили в одно видео
"За обучение у него не платили ни бедные, ни богатые" - Николай Мурашко 26 лет руководил рисовальной школой
"За обучение у него не платили ни бедные, ни богатые" - Николай Мурашко 26 лет руководил рисовальной школой
Интервью
1/5
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 2178
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2412
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 576
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1233
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1926
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1818
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
четверг, 23 мая 2019 12:37

The New York Times назвало рэпершу Alyona Alyona одной из самых интересных в Европе

  Комментировать
The New York Times назвало рэпершу Alyona Alyona одной из самых интересных в Европе
Недавно Alyona Alyona представила дебютный альбом "Пушка". Фото: Instagram

Рэперша Alyona Alyona вошла в список 15 молодых артистов из Европы, на которых стоит обратить внимание. Рейтинг составило издание The New York Times.

Западные журналисты отметили, что исполнительница пишет песни на украинском, хотя российский рэп в Украине более популярен. Также в композициях Alyona Alyona пропагандируются толерантность и принятие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Alyona alyona выступила на "Голосе страны-9"

В апреле американский глянец Vogue назвал исполнительницу наиболее нетипичной украинской рэпершей.

Настоящее имя Alyona Alyona - Алена Савренко. Она была воспитательницей в детском саду в городе Барышевка Киевской области. 17 октября опубликовала свой первый клип "Рыбки", который собрал 180 тыс. просмотров менее чем за сутки. В течение "Рибки 2", "Голови", "Відчиняй", "Залишаю свій дім". Самым популярным из них стал клип "Залишаю свій дім". Он набрал 2,7 млн просмотров на YouTube.

The New York Times
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Alyona Alyona и Alina Pash выпустили клип на песню "Падло"
Alyona Alyona и Alina Pash выпустили клип на песню "Падло" Просмотров: 927
Украинская реперка попала в глянец Vogue
Украинская реперка попала в глянец Vogue Просмотров: 1890
Рэперша Alyona Alyona выпустила дебютный альбом
Рэперша Alyona Alyona выпустила дебютный альбом Просмотров: 360
Реперша Alyona Alyona анонсировала первый концерт
Реперша Alyona Alyona анонсировала первый концерт 1 Просмотров: 324
Сейчас вы читаете новость «The New York Times назвало рэпершу Alyona Alyona одной из самых интересных в Европе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
мая

Главу политической организации убили с четвертой попытки

Українці відзначають День героїв

В Киеве создали деревянный самолет

Самое читаемое
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
 5 Просмотров: 25210
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ 3 Просмотров: 23166
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина Просмотров: 22942
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею 1 Просмотров: 16327
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 15406
Культура
Назвали самую красивую украинскую книгу 2019
Назвали самую красивую украинскую книгу 2019
9
 Просмотров: 306
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
13
 Просмотров: 2178
Пять украинских фильмов, которые запрещала советская власть
Пять украинских фильмов, которые запрещала советская власть
 Просмотров: 1926
В неоновом свете: фотограф стильно показал Америку 1950-х
В неоновом свете: фотограф стильно показал Америку 1950-х Просмотров: 1089
"От Франко до Андруховича" - Владимир Панченко издал книгу о классиках
"От Франко до Андруховича" - Владимир Панченко издал книгу о классиках Просмотров: 90
Больше всего комментируют
15
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
7
Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП
5
Россия отказалась от мира с Украиной
5
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
3
Против Порошенко возбудили дело за государственную измену
Голосов: 799
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua