The New York Times назвало рэпершу Alyona Alyona одной из самых интересных в Европе

Недавно Alyona Alyona представила дебютный альбом "Пушка". Фото: Instagram

Рэперша Alyona Alyona вошла в список 15 молодых артистов из Европы, на которых стоит обратить внимание. Рейтинг составило издание The New York Times.

Западные журналисты отметили, что исполнительница пишет песни на украинском, хотя российский рэп в Украине более популярен. Также в композициях Alyona Alyona пропагандируются толерантность и принятие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Alyona alyona выступила на "Голосе страны-9"

В апреле американский глянец Vogue назвал исполнительницу наиболее нетипичной украинской рэпершей.

Настоящее имя Alyona Alyona - Алена Савренко. Она была воспитательницей в детском саду в городе Барышевка Киевской области. 17 октября опубликовала свой первый клип "Рыбки", который собрал 180 тыс. просмотров менее чем за сутки. В течение "Рибки 2", "Голови", "Відчиняй", "Залишаю свій дім". Самым популярным из них стал клип "Залишаю свій дім". Он набрал 2,7 млн просмотров на YouTube.