The Hardkiss спели о кораблекрушении

Новая песня The Hardkiss растрогала сеть. Фото: Дзеркало тижня

Украинская группа The Hardkiss выпустил новую песню Free Me ("Освободи меня"). Она войдет в 3-й альбом группы "Залізна ластівка", который выйдет в сентябре этого года.

"Выживший после кораблекрушения человек ухватился за обломок и обращается к Богу. Он просит освобождения от всего плохого, от боли, которую мог причинить другим. Он понимает, что будущего не будет, если не отпустить свое прошлое. Но мы любим хеппи-энды, поэтому человек услышан, прощен и видит вдалеке желанный берег", - рассказывает об идее песни вокалистка группы Юлия Санина.

Также коллектив представил видео к песне. Его снимали в студии, где музыканты работали над будущей пластинкой. Режиссером стал гитарист группы Вал Бебко.

"Мы завершаем работу над альбомом, и нам захотелось поделиться подробностями происходящего. В видео нет ничего лишнего: только группа, студия и музыка. Периодически всплывают кадры из прошлого - наши самые важные и интересные выступления. Для артиста выход на сцену - это тоже своеобразное освобождение, обмен энергией", - говорит Бебко.

19 ноября The Hardkiss вживую представят материал с нового альбома "Залізна ластівка" в столичном Дворце спорта.

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В феврале 2018-го определили победителей премии "Viva! Самые красивые". Солистка The Hardkiss Юлия Санина вместе с певцом Сергеем Бабкиным получила статуэтку "Выбор Viva!".