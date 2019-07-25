Тейлор Свифт&Ариана Гранде: названы номинанты Video Music Awards-2019

Церемония награждения победителей состоится 26 августа. Фото: из открытых источников

Телеканал MTV опубликовал список претендентов на премию Video Music Awards-2019.

Больше всего статуэток могут получить певицы Тейлор Свифт и Ариана Гранде. Они претендуют на победу сразу в 10 категориях, включая "Клип года".

Вслед за ними идет юная звезда Билли Айлиш, она отмечена в 9 номинациях. На одну меньше — у рэпера Lil Nas X.

По несколько выдвижений также получили Шон Мендес, Карди Би, Джей Балвин, Камила Кабельо, Соланж и FKA Twigs.

MTV также отметил актера Брэдли Купера и поп-звезду Леди Гагу за саундтрек к фильму "Звезда родилась".

Список категорий в этом году пополнился 2 новинками. K-Pop вынесен в отдельную категорию, а также появилась номинация "видео для добра" (video for good).

Церемония награждения победителей состоится 26 августа.

В прошлом году лидером по количеству номинаций была Карди Би — она была представлена в 12 категориях, однако в результате победила только в двух категориях: "Лучший новый исполнитель года" и "Лучшая песня лета" (I Like It). А главную статуэтку в номинации "Клип года" получила Camila Cabello за композицию Havana.