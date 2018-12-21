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пятница, 21 декабря 2018 21:45

"Тартак" выпустил клип с моделью Playboy

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&quot;Тартак&quot; выпустил клип с моделью Playboy
В клипе "Тартак" снялась модель Адель Вакула. Фото: кадр из клипа

Украинская группа "Тартак" презентовал клип на песню "Попелюшка". Коллектив выпустил трек совместно с группой "Нумер 482".

В видео снялась модель журнала Playboy Адель Вакула.

Среди локаций - столичный бизнес-центр "Гулливер", бульвар Леси Украинский и Троицкая площадь перед НСК "Олимпийский".

Режиссером нового музыкального видео выступил Виктор Скуратовский.

"Мне всегда импонировала творчество "Тартака". Наконец представилась возможность поработать с артистом как режиссер видео. В клипе нет конкретной сюжетной линии. Тем не менее, картинка получилась очень стильной, современной и атмосферной", - рассказал Скуратовский.

Песня "Золушка" вошла в альбом "Тартака" под названием "АнТАРТАКтида. Часть первая", которая вышла 30 ноября 2018 года. На диске вышло 12 композиций, которые группа записала в дуэте с различными исполнителями.

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В прошлом году "Тартак" выпустил альбом "АнТАРТАКтида. Часть вторая". Лидер группы Александр Положинский решил выпустить альбомы в обратном порядке.

Группа посвятила новый альбом к 21-летней годовщине творчества. "Хотели показать себя не как нечто узкоспециализированное, ограниченное какими-то определенными рамками, а как творческую единицу, которая может существовать в самых разных и иногда даже противоположных проявлениях", - говорит об альбоме Положинский. Одну из песен записали совместно с певцом Арсеном Мирзояном.

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