"Так, але" Прохасько - это книга, которая читается на одном дыхании

 
Ексклюзивы
1/5
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 279
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2151
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 243
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1035
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 513
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2907
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11304
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2187
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5202
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2403
Фото
Все фото
5
4
4
9
3
Возвращается легендарное зимнее шоу &quot;Winterra. Легенда сказочного края&quot;
Возвращается легендарное зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края"
Появился второй тизер документального фильма о группе &quot;ДахаБраха&quot;
Появился второй тизер документального фильма о группе "ДахаБраха"
Как будет выглядеть сцена Евровидения-2020
Как будет выглядеть сцена Евровидения-2020
Джамала отпраздновала 10-летие творчества концертом с друзьями
Джамала отпраздновала 10-летие творчества концертом с друзьями
Логотип Евровидения 2020 создали из флагов
Логотип Евровидения 2020 создали из флагов
Видео
Все видео
ТОП-10 самых популярных музыкальных видео на YouTube
ТОП-10 самых популярных музыкальных видео на YouTube
Показали клип британского рэпера, снятый в Киеве
Показали клип британского рэпера, снятый в Киеве
ONUKA представила этнический клип
ONUKA представила этнический клип
Показали украинский трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Показали украинский трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы 2019
Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы 2019
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Просмотров: 288
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1035
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2520
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10872
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2790
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 54
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
понедельник, 16 декабря 2019 16:55

"Так, але" Прохасько - это книга, которая читается на одном дыхании

  Комментировать

Победителей и номинантов литературной награды "Книга года BBC" комментирует Марта Шокало, главный редактор ВВС News Украина:

Автор: Тарас Подолян
  Марта Шокало (слева) поздравляет Тамару Горихове Зерня (посредине) с наградой "Книга года ВВС" за роман "Доця"
Марта Шокало (слева) поздравляет Тамару Горихове Зерня (посредине) с наградой "Книга года ВВС" за роман "Доця"

"За 15 лет существования премия очень расширилась. Начинали мы с одной номинации, теперь у нас их три. Давно не помню такого сильного "Длиного списка". Заметила, что было много книг о войне, искренних и мучительных, и фантастика. Хорошо, поскольку в Украине этот жанр не развит. В коротком списке это"Танець недоумка" Иллариона Павлюка, и собственно "Сапієнси" Владимира Аренева, которые победили в детской номинации. "Лазарус" Светланы Тараториной. Еще один очень важный тренд - у нас много новичков . Тамара Гориха Зерня, Ксения Фукс - дебютанты только в коротком списке. Много щемящих и пронзительных произведений. Ксения Фукс в книге "По той бік сонця" написала о себе, своем состоянии, кстати она тоже из Донецка. Главная героиня оказывается на грани. Попадает в психиатрическую больницу. Когда читаешь "Район Д" Артема Чеха, получаешь удовольствие и одновременно боль. Он описал свое детство в черкасском районе, его жителей.

В книге много печали, безнадежности, уродства, но одновременно красоты.

В книге много печали, безнадежности, уродства, но одновременно красоты. Это все очень личностные тексты. О самих авторах и о нас, украинцах. Мне понравились книги малой прозы. Искренние рассказы "Про людей" Руслана Горового, "Празька химера" Евгении Кононенко, где истории объединены квартирным вопросом, "Таке життя" Галины Лицур-Щадей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назначили главу комитета Шевченковской премии

Премия эссеистики существует второй год. И гораздо больше книг подалось в эту номинацию. "Так, але" Тараса Прохасько - это книга, которая читается на одном дыхании. Он действительно выдающийся автор, безоговорочный лидер. Уже выигрывал у нас с детской книгой о кротах. Мы не ориентируемся на громкие имена, многие известные авторы не вошли. Главное - текст, когда человеку есть что сказать и она умеет это делать. Литература - это об искренности, когда человеку больно, ему хочется чем-то поделиться с миром. В детской литературе много подростковой прозы на тему современности. О том как подростки между собой общаются, их проблемы. Например, о буллинге "Скелет без шафи" Оксаны Лущевской. Но в этом году было менее ярких книг по сравнению с прошлым. Победитель - приключенческая книга "Сапієнси". Аренев давно заслужил награду. Уверена, его книга будет интересна детям. Больше нашей литературе не хватает литературной среды, качественной литературной критики. При этом есть тексты европейского уровня, надо переводить. Презентации, сайты - этого недостаточно. Людей, которые читают, немного. Смотрю по статистике - все, что посвящено Книге года у нас на сайте, мало читается. Нужно время, поддерживать авторов. Чтобы они могли зарабатывать. И мы тоже им в этом помогаем - победители получили по тысяче фунтов ".

Роман "Ворошиловград" Сергея Жадана победил в конкурсе "Книга года Би-Би-Си 2010". В 2014-м в честь десятой годовщины премии BBC Украина совместно с культурной программой ЕБРР объявили роман "Книгой десятилетия".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Так, але" Прохасько - это книга, которая читается на одном дыхании». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

Крестьяне выступили против старосты

Не могла родить - император бросил жену

"Милану" исполнилось 120 лет

Выступление священника вызвало революцию

Самое читаемое
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
33
 Просмотров: 214739
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
12
 1 Просмотров: 56117
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5
 Просмотров: 26721
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
7
 Просмотров: 16705
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
7
 Просмотров: 11574
Культура
Назначили главу комитета Шевченковской премии
Назначили главу комитета Шевченковской премии Просмотров: 324
ТОП-10 самых популярных музыкальных видео на YouTube
ТОП-10 самых популярных музыкальных видео на YouTube
 Просмотров: 909
Книга года ВВС 2019: объявили победителей
Книга года ВВС 2019: объявили победителей Просмотров: 252
"Бумбокс" выпустили новый альбом
"Бумбокс" выпустили новый альбом
 Просмотров: 261
Показали трейлер исторического фильма "Толока"
Показали трейлер исторического фильма "Толока" Просмотров: 144
Больше всего комментируют
13
Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он
12
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
4
21-летний нацгвардиец Сергей Михальчук погиб от рук российских наемников на Донбассе
4
Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули
2
"Слуга народа" вбухает 1 млн грн на корпоратив. Сети говорят, что значительно больше
Голосов: 1673
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua