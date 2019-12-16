"Так, але" Прохасько - это книга, которая читается на одном дыхании

Победителей и номинантов литературной награды "Книга года BBC" комментирует Марта Шокало, главный редактор ВВС News Украина:

Автор: Тарас Подолян Марта Шокало (слева) поздравляет Тамару Горихове Зерня (посредине) с наградой "Книга года ВВС" за роман "Доця"

"За 15 лет существования премия очень расширилась. Начинали мы с одной номинации, теперь у нас их три. Давно не помню такого сильного "Длиного списка". Заметила, что было много книг о войне, искренних и мучительных, и фантастика. Хорошо, поскольку в Украине этот жанр не развит. В коротком списке это"Танець недоумка" Иллариона Павлюка, и собственно "Сапієнси" Владимира Аренева, которые победили в детской номинации. "Лазарус" Светланы Тараториной. Еще один очень важный тренд - у нас много новичков . Тамара Гориха Зерня, Ксения Фукс - дебютанты только в коротком списке. Много щемящих и пронзительных произведений. Ксения Фукс в книге "По той бік сонця" написала о себе, своем состоянии, кстати она тоже из Донецка. Главная героиня оказывается на грани. Попадает в психиатрическую больницу. Когда читаешь "Район Д" Артема Чеха, получаешь удовольствие и одновременно боль. Он описал свое детство в черкасском районе, его жителей.

В книге много печали, безнадежности, уродства, но одновременно красоты.

В книге много печали, безнадежности, уродства, но одновременно красоты. Это все очень личностные тексты. О самих авторах и о нас, украинцах. Мне понравились книги малой прозы. Искренние рассказы "Про людей" Руслана Горового, "Празька химера" Евгении Кононенко, где истории объединены квартирным вопросом, "Таке життя" Галины Лицур-Щадей.

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Премия эссеистики существует второй год. И гораздо больше книг подалось в эту номинацию. "Так, але" Тараса Прохасько - это книга, которая читается на одном дыхании. Он действительно выдающийся автор, безоговорочный лидер. Уже выигрывал у нас с детской книгой о кротах. Мы не ориентируемся на громкие имена, многие известные авторы не вошли. Главное - текст, когда человеку есть что сказать и она умеет это делать. Литература - это об искренности, когда человеку больно, ему хочется чем-то поделиться с миром. В детской литературе много подростковой прозы на тему современности. О том как подростки между собой общаются, их проблемы. Например, о буллинге "Скелет без шафи" Оксаны Лущевской. Но в этом году было менее ярких книг по сравнению с прошлым. Победитель - приключенческая книга "Сапієнси". Аренев давно заслужил награду. Уверена, его книга будет интересна детям. Больше нашей литературе не хватает литературной среды, качественной литературной критики. При этом есть тексты европейского уровня, надо переводить. Презентации, сайты - этого недостаточно. Людей, которые читают, немного. Смотрю по статистике - все, что посвящено Книге года у нас на сайте, мало читается. Нужно время, поддерживать авторов. Чтобы они могли зарабатывать. И мы тоже им в этом помогаем - победители получили по тысяче фунтов ".

Роман "Ворошиловград" Сергея Жадана победил в конкурсе "Книга года Би-Би-Си 2010". В 2014-м в честь десятой годовщины премии BBC Украина совместно с культурной программой ЕБРР объявили роман "Книгой десятилетия".