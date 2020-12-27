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понедельник, 28 декабря 2020 00:45

Тайка Вайтити создает сериал по мотивам фильма Тарантино

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Тайка Вайтити создает сериал по мотивам фильма Тарантино
Тайка Вайтити работает над сценарием сериала Reservation Dogs. Рассказывает о подростках Оклахомы, которые одновременно совершают преступления и борются с беззаконием. Фото: Instagram

Режиссер Тайка Вайтити спродюсирует и напишет сценарий сериала Reservation Dogs. Стилистически наследует дебютную полнометражную ленту Квентина Тарантино.

Четверка подростков из сельской местности Оклахомы проводит свои дни, совершая мелкие преступления, но одновременно борются с беспределом, по сюжету.

Вайтити в Instagram поделился первым кадром проекта. Главные роли сыграют Дьфараон Вун-а-Тай, Деверо Джакобс, Паулина Алексис и Лейн Фактор.

Режиссер - Стерлин Хардж. Предыдущие его работы также связаны с Оклахомой.

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Вайтити имеет массу проектов. Сейчас готовится к съемкам нового "Тора", пишет сценарий к ленте во вселенной "Звездных войн", занимается экранизацией произведения "Чарли и шоколадная фабрика" для Netflix, фильмом для HBO о пиратах, сериалом с Джудом Ло о Голливуде.

Тайка Вайтити снял комедийный хоррор "Что мы делаем в тени", приключенческую комедию "Охота на дикарей", супергеройский боевик "Тор: Рагнарек". За фильм "Кролик Джоджо" в этом году получил "Оскар" в номинации "лучший адаптированный сценарий". В январе завершил съемки спортивной комедии "Следующий гол - победный" с Майклом Фассбендером в главной роли. Станет режиссером и сценаристом двух мультсериалов по мотивам детского романа "Чарли и шоколадная фабрика" валлийского писателя Роальда Даля. Выйдут на стриминг-сервисе Netflix.

В прошлом году кинокомпания Disney анонсировала 3 следующие фильмы "Звездных войн". Имеют только запланированные даты выхода - 16 декабря 2022-го, 20 декабря 2024-го, 18 декабря 2026-го. Пока неизвестно, входит ли в этот график релизов лента от Тайки Вайтити.

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