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среда, 10 февраля 2021 00:45

Связал Кардашьян и написал об этом книгу

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Связал Кардашьян и написал об этом книгу
39-летнюю Ким Кардашьян ограбили в октябре 2016-го, в Париже. Была в одном только халате. Группа злоумышленников ворвалась в ее номер, связали кабелями и бросили в ванну. Украли драгоценностей на $ 10 млн. Фото: Instagram

67-летний Юнис Аббас написал книгу о том, как ограбил американскую звезду Ким Кардашьян в Париже. Сейчас ждет приговора суда.

Звезду ограбили в 2016 году. Арендовала пентхаус во время недели моды в Париже. Грабители ворвались в спальню, связали Кардашьян и бросили в ванну. Украли драгоценностей на $ 10 млн. Их так и не нашли, кроме креста с бриллиантами, который злоумышленники уронили на улице.

Книга называется "Я похитил Ким Кардашьян". Стоит 18 евро.

"Все произошло быстро и по плану ㅡ может, за пять-шесть-семь минут, - пишет вор. - Никто не вмешивался, жертва передала драгоценности без сопротивления. Нервничал, но старался выглядеть спокойным. Мне просто нужны были деньги. На прощание помахал Ким Кардашьян рукой".

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Всего в ограблении приняли участие пятеро. В СМИ их прозвали "грабителями-дедушками", потому что всем было от 60 до 72 лет. Бежали на велосипедах.

Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст расстаются после 6 лет брака.

Основным предметом спора при разводе пары может стать их дом в Калабасасе, на который они вообще потратили около $ 60 млн. Кардашьян якобы хочет, чтобы дом остался ей и детям. Для нее это развод может стать 3-м.

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