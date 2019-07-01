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понедельник, 01 июля 2019 17:19

"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и 1+1

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  Алексей Ковжун: между собой у телевизионщиков есть понятие «без российского рынка нам конец». Фото: Українська правда
Алексей Ковжун: между собой у телевизионщиков есть понятие «без российского рынка нам конец». Фото: Українська правда

С 1 июля телеканал 1+1 начнет показ шестого сезона сериала "Сваты". Премьеру анонсировали на официальном сайте.

Накануне телеканал выиграл судебное дело по снятию запрета на показ сериала в Украине. Теперь у 1+1 есть прокатные удостоверения на первый и шестой сезоны комедийного сериала.

- Для команды "плюсов", в частности некоторых выборных депутатов, спорные моменты в сериале не имеют смысла. Им это кажется фантазиями ультрапатриотов, поэтому и вызывает раздражение, - говорит политический консультант Алексей Ковжун.

Почему "Сватов" вернули?

Сериал популярен, люди хотят его смотреть и имеют на это право. С точки зрения бизнеса, патриотизм и аутентичность выдаются малозначимым. И это не враждебный акт. Здесь позиция людей, у которых дротики в голове по-другому устроены.

Но это хорошо, что активная часть населения воспринимает это с настороженностью. Возвращение "Сватов", как и отвод украинских войск, для многих является маркером реванша России.

Влияние массовой культуры на сознание людей трагически недооценено в Украине

Сериал может влиять на общественное мнение?

Я не смотрел ни одной серии. Но влияние массовой культуры на сознание людей трагически недооценено в Украине. Все жанры сейчас требуют внимания критиков, медийников или ученых.

А русскоязычные таблички в сериале играют какую-то роль?

Это дает возможность показывать "Сватов" в России, что почти удваивает прибыль телеканала. Это не говорят вслух, но между собой у телевизионщиков есть понятие "без российского рынка нам конец". Что неправда. И примером этого есть рынок израильского телепроизводства. В стране живет 5 миллионов человек - чуть больше, чем в Киеве. Но лицензии на переработку их сериалов покупает США.

А эти таблички скорее всего есть и на русском, и на украинском языках. Но создатели сериала не обратили на это внимание и получился такой брак. И опять же, для них это неважно.

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К трансляции "Сватов" может быть причастен Зеленский?

Сейчас у него много других хлопот, поэтому он не может этим заниматься. За показом сериала стоят бизнесмены. Но таким людям стоит признавать, что кроме бизнеса, есть нечто более важное.

Было бы очень больно, если б украинское государство было таким несчастным, что "Сваты" ему угрожают.

Ситуация угрожающая для противостояния российской пропаганде?

Было бы очень больно, если бы украинское государство было таким несчастным, что "Сваты" ему угрожают. Когда Иосифа Кобзона назвали угрожающим, меня это возмутило.

В июне Госкино отказало 1+1 в выдаче повторного прокатного удостоверения на 2-й сезон сериала "Сваты". В то же время на канале выразили возмущение этому решению. Телевизионщики считают его необоснованным, нелогичным и политически мотивированным.

Автор: Gazeta.ua
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01
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