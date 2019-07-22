Студия Marvel поделилась планами

Натали Портман вернется в киновселенную Marvel в фильме "Тор: Любовь и гром". WSB Radio

Представители студии Marvel поделились планами на 2020-2021 гг. В прокат выйдут фильмы о Торе, Черной Вдове, Черной Пантере и охотнике на вампиров Блэйде. Анонс состоялся на фестивале комиксов Comic-Con International в Сан-Диего.

На первое мая запланирован выход фильма "Черная Вдова". Расскажет о прошлом одной из "Мстителей" Наташи Романовой и о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться. Роль главной атигероини выполнит Рейчел Вайс. Также в актерский состав вошел Дэвид Харбор. На этот же месяц запланирован выход фильма "Вечные", где сыграли Роб Старк, Анджелина Джоли и Сальма Хайек.

В 2021-м выйдет картина "Доктор Стрэндж: в Мультивселенной безумия", который расскажет о приключениях одного из "Мстителей" за пределами галактики. Режиссером картины станет Скотт Дерриксон. Главные роли исполнят Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Олсен.

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5 ноября 2021-го выйдет продолжение истории Тора, которая будет иметь название "Тор: Любовь и гром". Главной героиней станет Джейн Фостер, любимая Тора. На этот раз волшебный молот вместе с магическими способностями достанутся ей. Главную роль исполнит Натали Портман. В фильме также появятся Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.

На фестивале комиксов Comic-Con International объявили премьеры сериалов студии Marvel. В 2020-2021 гг. выйдут телевизионные шоу о Соколе и Зимнем солдате, Алой Ведьмк и Вижн, преемнице Соколиного глаза. Сценаристы также создадут мультсериал об альтернативной истории киновселенной Marvel.