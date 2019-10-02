Студия Disney снимет киноверсию "Белоснежки"

Студия Disney начала подбор актеров для римейка "Белоснежка и семь гномов". Съемки стартуют в марте 2020-го.
Режиссером киноверсии "Белоснежки" станет Марк Уэбб, известный по работе над "Новый Человек-паук". Сценарист - Эрин Крессида, работала над сценарием "Девушка в поезде". Композиторами выступят Бенджи Пасек и Джастин Пол. Это авторы песен City of Stars с оскароносного "Ла-ла Лэнд" и This Is Me с "Величайшего шоумена".
"Белоснежка и семь гномов" став первым полнометражным мультфильмом Диснея. Вышел на экраны в 1937-м. Собрал в прокате $185 млн — $3 млрд на современные деньги. Создан на основе одноименной сказки немецких фольклористов братьев Гримм.
Злая мачеха принцессы Белоснежки считала себя самой красивой женщиной на свете. Узнав, что ее падчерица красивее нее, очень разозлилась. Приказала отвести девушку в лес и убить. Добрый лесничий отпустил Белоснежку. В лесу она наткнулись на дом семерых гномов-шахтеров. Начала с ними жить, помогать по хозяйству. Узнав об этом, мачеха подсунула Белоснежке отравленное яблоко. Убитые горем гномы похоронили Белоснежку в хрустальном гробу. Но поцелуй влюбленного принца воскресил принцессу, согласно сюжету.
Первым игровивм фильмом студии Disney на основе классической анимации стал "Золушка". В 2015-м картина собрала в мировом прокате $543 млн.
В этом году на экраны вышли две пересняты ленты от Disney - "Король Лев" и "Алладин".
На 2020-й анонсирован выход новых "Русалочки" и "Мулан".
Съемки новой интерпретации "Белоснежка и семь гномов" пройдут в Ванкувере, Канада. Актерский состав еще неизвестен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Джокер" и "Малефисента 2": что стоит посмотреть в октябре
В Германии нашли надгробие исторического прототипа Белоснежки. Звали девушку Мария-София фон Эрталь. Обнаружили памятку наследники дома в баварском городе Бамберг. Надгробная плита из темно-серого мрамора имеет овальную форму и украшена белыми звездами.
"Благородная героиня христианства — здесь она покоится после победы веры истинной в ожидании Светлого Воскресения", — написано на могиле.
Сейчас памятник находится в музее епархии Бамберга.
Комментарии