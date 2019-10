Студия Disney снимет киноверсию "Белоснежки"

Студия Disney начала подбор актеров для римейка "Белоснежка и семь гномов". Съемки стартуют в марте 2020-го.

Режиссером киноверсии "Белоснежки" станет Марк Уэбб, известный по работе над "Новый Человек-паук". Сценарист - Эрин Крессида, работала над сценарием "Девушка в поезде". Композиторами выступят Бенджи Пасек и Джастин Пол. Это авторы песен City of Stars с оскароносного "Ла-ла Лэнд" и This Is Me с "Величайшего шоумена".

"Белоснежка и семь гномов" став первым полнометражным мультфильмом Диснея. Вышел на экраны в 1937-м. Собрал в прокате $185 млн — $3 млрд на современные деньги. Создан на основе одноименной сказки немецких фольклористов братьев Гримм.

Автор: youtube.com

Злая мачеха принцессы Белоснежки считала себя самой красивой женщиной на свете. Узнав, что ее падчерица красивее нее, очень разозлилась. Приказала отвести девушку в лес и убить. Добрый лесничий отпустил Белоснежку. В лесу она наткнулись на дом семерых гномов-шахтеров. Начала с ними жить, помогать по хозяйству. Узнав об этом, мачеха подсунула Белоснежке отравленное яблоко. Убитые горем гномы похоронили Белоснежку в хрустальном гробу. Но поцелуй влюбленного принца воскресил принцессу, согласно сюжету.

Первым игровивм фильмом студии Disney на основе классической анимации стал "Золушка". В 2015-м картина собрала в мировом прокате $543 млн.

В этом году на экраны вышли две пересняты ленты от Disney - "Король Лев" и "Алладин".

На 2020-й анонсирован выход новых "Русалочки" и "Мулан".

Съемки новой интерпретации "Белоснежка и семь гномов" пройдут в Ванкувере, Канада. Актерский состав еще неизвестен.

В Германии нашли надгробие исторического прототипа Белоснежки. Звали девушку Мария-София фон Эрталь. Обнаружили памятку наследники дома в баварском городе Бамберг. Надгробная плита из темно-серого мрамора имеет овальную форму и украшена белыми звездами. "Благородная героиня христианства — здесь она покоится после победы веры истинной в ожидании Светлого Воскресения", — написано на могиле. Сейчас памятник находится в музее епархии Бамберга.