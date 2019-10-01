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вторник, 01 октября 2019 13:10

"Джокер" и "Малефисента 2": что стоит посмотреть в октябре

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&quot;Джокер&quot; и &quot;Малефисента 2&quot;: что стоит посмотреть в октябре
Какие кинопремьеры ждут зрителей в октябре. Фото: кадр с фильма "Джокер"

Премьеры кинолент в октябре будут поражать обновленными сюжетами старых фильмов и продолжениями давно известных историй.

Gazeta.ua создала подборку самых ожидаемых кинопремьер этого месяца.

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1. "Джокер". В кинотеатрах с 3 октября 2019-го.

Фильм "Джокер" 2019-го, снятый в жанрах драма, триллер и криминал, станет так называемым спин-офом к серии о неприятном и бессердечном антагонисте Бэтмена.

По сюжету, события разворачиваются в Готэм-Сити в 1981-м. Комик Артур Флек окончательно разочаровался в своей профессии. Зрители не оценили его таланта, следствием стала нехватка любви к его персонажу - клоуну. Он не выдержал насмешек над его костюмом, что и привело к ужасному выбору - отделить себя от общества и начать жить под своей маской. Артур Флек теряет рассудок и начинает ужасно убивать людей. Способ его мести нагнал страх на всех местных жителей Готэм-Сити.

2. "Гемини". В кинотеатрах с 10 октября 2019-го.

Генри Броги - старый наемный убийца, который внезапно решил завершить карьеру. Он мечтает о спокойной жизни на старости лет, а также хочет забыть весь негатив, который занимал первое место в жизни. Однако даже после радикального решения завязать с криминалом, мужчине не удастся так легко избавиться от своего прошлого. Однажды он сталкивается с неизвестным парнем, который невероятно похож на него в молодости. Что бы он ни делал, парень всегда оказывается на шаг впереди. Поэтому Генри решает выяснить, что произошло, как это произошло и почему его клон появился в его жизни.

3. "Захар Беркут". В кино с 10 октября 2019-го.

Украинский исторический экшн создали по мотивам одноименной повести Ивана Франко.

1223. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью несколько местных охотников - братья Беркуты - тайком проникают в лагерь и освобождают пленных. Неистовый от ярости хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах. Однако небольшая община горских охотников под руководством Захара Беркута имеет свой план, чтобы навсегда остановить многочисленного врага.

4. "Малефисента 2". Премьера 17 октября 2019-го.

С момента, когда могущественная колдунья наложила заклятье на юную красавицу, дочь короля Аврору, прошло несколько лет. С тех пор в их волшебном мире произошло много изменений. Теперь они оба будут стремиться лишь одного - защитить лес и его обитателей, магических зверей от враждебных сил. Для того, чтобы одержать победу и стать сильнее, Авроре, которую ненавидела Малефисент, и колдунье, которая жаждала смерти принцессы, придется объединиться.

5. "Аббатство Даунтон". Премьера 31 октября 2019-го.

События сиквела будут разворачиваться в 1927-м. В центре внимания окажется аристократическая семья Кроули, которая живет в поместье Даунтон. Значительная часть сюжета будет сосредоточена на визите в поместье короля Георга V королевы Марии. В новой ленте в виде полнометражного фильма хорошо известна леди Мэри взяла на себя контроль над подготовкой королевского визита. После определенных ее наблюдений многим персонажам придется затянуть пояса, ведь она считает, что из-за приема важных гостей надо сэкономить немного денег и уменьшить расходы на имение. Поэтому приезд королей вызывает большое волнение у жителей Даунтона.

Украинский комедийный сериал "Большие Вуйки" появится на телеэкранах 14 октября на "1 + 1". Подробностями поделилась пресс-служба телеканала "1+1". В фильме рассказывается о приключениях гуцулов с "Последнего солдата" в Киеве. Кроме уже известных зрителю героев, в сериале появится много украинских звезд в самых неожиданных образах.

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