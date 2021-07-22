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четверг, 22 июля 2021 14:31

Стоит ему уснуть, как проходит год, о котором Тедди ничего не помнит - что смотреть в кино на этой неделе

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Стоит ему уснуть, как проходит год, о котором Тедди ничего не помнит - что смотреть в кино на этой неделе
Время для Тедди начинает идти ускоренно. Как замедлить этот процесс и начать проживать свою жизнь показывает австралийская комедия "Короче говоря". Фото: studiocanal.com

22 июля в украинский прокат выходит итальянский триллер "Гости на вилле", американский экшн "Глаза змеи: Начало Джи.Ай.Джо", австралийская комедия "Короче говоря" и украинская спортивная биографическая драма "Пульс".

"Гости на вилле", реж. Ивано де Маттео

На дорогой вилле в Северной Италии происходит смертельный несчастный случай. Присутствующие перекладывают ответственность за инцидент друг на друга. Эта трагедия обнаруживает их темные тайны, по сюжету.

"Глаза змеи: Начало Джи.Ай.Джо", реж. Роберт Швентке

Глаза Змеи - имя смертоносного ниндзя, члена элитного секретного подразделения специального назначения Джи.Ай.Джо. Он ходит в черном и никогда не снимает маску. Информация о его жизни до службы в подразделении ранее была засекречена. Этот фильм покажет становление персонажа и раскроет новые детали о Глазах Змеи.

Франшиза Джи.Ай.Джо началась как серия фигурок американских солдат. Ее в 1960-х начала выпускать компания Hasbro. В 1980-х появились комиксы Marvel. На их основе созданы мультипликационные сериалы и два фильма - "G.I. Joe: Атака Кобры" 2009-го и "G.I. Joe: Атака Кобры 2" 2013-го. Экшн "Глаза змеи: Начало Джи.Ай.Джо" перезапускает серию фильмов.

"Короче говоря", реж. Джош Лоусон

Тедди живет в Австралии, ходит на нелюбимую работу. Всегда все откладывает на потом, ему трудно осмелиться на решительные действия. Когда наконец женится, время для него начинает идти ускоренно. Стоит ему уснуть, как проходит год, о котором Тедди ничего не помнит. Пытается понять, как замедлить течение времени и начать по-настоящему проживать свою жизнь, по сюжету.

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"Любовь по ту сторону", реж. Гарри Гринбергер

Безработный актер Майкл попадает в автокатастрофу и умирает. Застревает на Земле призраком, так как при жизни был одинок, а на тот свет попадают парами. Теперь ему нужно найти любовь среди других духов. Но встречает живую девушку, по сюжету.

"Любовь, страсть и стволы", реж. Коллин Шиффли

Реткорны и Гиббоны ​​- владельцы двух нью-йоркских медиа-империй. Между конкурентами идет давняя вражда. Мери Реткорн и Бен Гиббон ​​влюбляются. Чтобы быть вместе, должны преодолеть сопротивление семей.

Сюжет основан на пьесе Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". В 2010-м попал в голливудский черный список - рейтинг самых интересных нереализованных сценариев года. Сценаристы фильма Эндрю Баррер и Гэбриель Феррари позже работали над фильмом "Человек-муравей и Оса", вышедшем в 2018 году.

"Пульс", реж. Сергей Чеботаренко

Легкоатлетка Оксана попадает в автокатастрофу. Из-за тяжелых травм почти теряет зрение. Несмотря на это не оставляет спорт и начинает готовиться к Паралимпиаде, по сюжету.

Первая украинская спортивная драма. В основе сюжета - история легкоатлетки Оксаны Ботурчук. Выиграла золото Паралимпиады 2008 года в Пекине в категории - бег на 100 м. Помогала в написании сценария и консультировала в спортивных вопросах.

Для понимания того, как видит Оксана, режиссер Сергей Чеботаренко заказал себе специальные линзы. А исполнительнице главной роли Наталье Бабенко предложил посмотреть сквозь бутылку. Готовясь сыграть Оксану, актриса полгода тренировалась по программе профессиональных спортсменов.

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Продолжается национальный кинотур "Кино под открытым небом". Его цель показать современное украинское кино в городах, где нет кинотеатров. Проект охватит 48 населенных пунктов в девяти областях.

Тур начался в июне и должен закончиться в сентябре. График показов можно посмотреть по ссылке.

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