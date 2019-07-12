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пятница, 12 июля 2019 21:33

Стартовал Одесский кинофестиваль: фото с красной дорожки
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В пятницу, 12 июля, состоялось открытие 10-го юбилейного Одесского международного кинофестиваля.

Мероприятие продлится девять дней, в течение которых будут показаны сотни кинолент иностранных и украинских кинематографистов. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

"Кинопоказы пройдут на разных площадках города - в театре музкомедии им. Водяного, Зеленом театре, Мультиплексе и других. Также ОМКФ расширит локации для проведения киносеансов, творческих встреч и мастер-классов с известными актерами и кинорежиссерами, планируется зафиксировать рекорд Гиннеса на самое большое количество зрителей на кинопоказе под открытым небом ", - говорится в сообщении.

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Церемония открытия прошла в одесском Национальном театре оперы и балета. Ведущими вечера были Олег Панюта и Янина Соколова.

Состоялось открытие Одесского международного кинофестиваля. Фото: Сегодня
Состоялось открытие Одесского международного кинофестиваля. Фото: Сегодня
Состоялось открытие Одесского международного кинофестиваля. Фото: Сегодня
Состоялось открытие Одесского международного кинофестиваля. Фото: Сегодня
Состоялось открытие Одесского международного кинофестиваля. Фото: Сегодня

В Историко-культурном заповеднике "Бельск" отсняли документальное кино "Украина Всемирная", где расскажут о раскопках на Бельском городище. Режиссером фильма выступил украинский театральный режиссер, продюсер Сергей Проскурня.

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12
июля

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