Стартовал Одесский кинофестиваль: фото с красной дорожки

В пятницу, 12 июля, состоялось открытие 10-го юбилейного Одесского международного кинофестиваля.

Мероприятие продлится девять дней, в течение которых будут показаны сотни кинолент иностранных и украинских кинематографистов. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

"Кинопоказы пройдут на разных площадках города - в театре музкомедии им. Водяного, Зеленом театре, Мультиплексе и других. Также ОМКФ расширит локации для проведения киносеансов, творческих встреч и мастер-классов с известными актерами и кинорежиссерами, планируется зафиксировать рекорд Гиннеса на самое большое количество зрителей на кинопоказе под открытым небом ", - говорится в сообщении.

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Церемония открытия прошла в одесском Национальном театре оперы и балета. Ведущими вечера были Олег Панюта и Янина Соколова.

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